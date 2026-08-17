Viel Spaß in Bad Kreuznach Spielerischer Kinderkulturtag begeistert im Schlosspark Josef Nürnberg 17.08.2026, 13:40 Uhr

i Gemeinsam wurde gemalt: Schon die rotorangene Farbe machte den Holzdino furcherregend. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Kunst, Spiel und Bewegung vereinten sich beim Kinderkulturtag im Schlosspark – ein buntes Angebot für kleine Entdecker. Nur die Hitze trübte die Bilanz der Organisatorin.

Kinder spielerisch an Kunst und Kultur heranzuführen, gepaart mit sportlichen Übungen: Dafür stand wieder einmal der diesjährige Kinderkulturtag im Schlosspark.Viel Lob für die Veranstaltung erhielt Anja Gillmann vom Amt für Schulen, Kultur und Sport, die mit ihrem Team diese Veranstaltung organisiert hatte, bei der die Kinder wirklich im Mittelpunkt standen.







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