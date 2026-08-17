Viel Spaß in Bad Kreuznach
Spielerischer Kinderkulturtag begeistert im Schlosspark
Gemeinsam wurde gemalt: Schon die rotorangene Farbe machte den Holzdino furcherregend.
Gemeinsam wurde gemalt: Schon die rotorangene Farbe machte den Holzdino furcherregend.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Kunst, Spiel und Bewegung vereinten sich beim Kinderkulturtag im Schlosspark – ein buntes Angebot für kleine Entdecker. Nur die Hitze trübte die Bilanz der Organisatorin.

Lesezeit 1 Minute
Kinder spielerisch an Kunst und Kultur heranzuführen, gepaart mit sportlichen Übungen: Dafür stand wieder einmal der diesjährige Kinderkulturtag im Schlosspark.Viel Lob für die Veranstaltung erhielt Anja Gillmann vom Amt für Schulen, Kultur und Sport, die mit ihrem Team diese Veranstaltung organisiert hatte, bei der die Kinder wirklich im Mittelpunkt standen.
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