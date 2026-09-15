Kreuznachs Sehenswürdigkeiten
Spielerische Schnitzeljagd für kleine Entdecker
Von Kaleidoskopen über ein Skat-Spiel mit Kreuznacher Motiven: Im prall gefüllten Präsentkorb findet sicher jedes Kind ein passe
Von Kaleidoskopen über ein Skat-Spiel mit Kreuznacher Motiven: Im prall gefüllten Präsentkorb findet sicher jedes Kind ein passendes Geschenk.
Madeleine Assion

Wer die Stadt-Rallye durch Bad Kreuznachs schönste Fleckchen wie das Salinental und die Brückenhäuser erfolgreich durchlaufen hat, erwartet in der Tourist-Information noch eine kleine Überraschung. 

Lesezeit 1 Minute
Großem Interesse nach Programmen für Kinder geschuldet, bietet die Tourist-Information Bad Kreuznach nun auch ein Angebot für diese an, eine Stadt-Rallye durch Bad Kreuznach. Obwohl die interaktive Erkundungstour erst seit Kurzem verfügbar sei, habe man bereits drei Rückmeldungen, wie Ayse Jung, Leiterin der Tourist-Information, stolz im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren