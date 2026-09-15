Kreuznachs Sehenswürdigkeiten Spielerische Schnitzeljagd für kleine Entdecker 15.09.2026, 15:00 Uhr

i Von Kaleidoskopen über ein Skat-Spiel mit Kreuznacher Motiven: Im prall gefüllten Präsentkorb findet sicher jedes Kind ein passendes Geschenk. Madeleine Assion

Wer die Stadt-Rallye durch Bad Kreuznachs schönste Fleckchen wie das Salinental und die Brückenhäuser erfolgreich durchlaufen hat, erwartet in der Tourist-Information noch eine kleine Überraschung.

Großem Interesse nach Programmen für Kinder geschuldet, bietet die Tourist-Information Bad Kreuznach nun auch ein Angebot für diese an, eine Stadt-Rallye durch Bad Kreuznach. Obwohl die interaktive Erkundungstour erst seit Kurzem verfügbar sei, habe man bereits drei Rückmeldungen, wie Ayse Jung, Leiterin der Tourist-Information, stolz im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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