Wer die Stadt-Rallye durch Bad Kreuznachs schönste Fleckchen wie das Salinental und die Brückenhäuser erfolgreich durchlaufen hat, erwartet in der Tourist-Information noch eine kleine Überraschung.
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Großem Interesse nach Programmen für Kinder geschuldet, bietet die Tourist-Information Bad Kreuznach nun auch ein Angebot für diese an, eine Stadt-Rallye durch Bad Kreuznach. Obwohl die interaktive Erkundungstour erst seit Kurzem verfügbar sei, habe man bereits drei Rückmeldungen, wie Ayse Jung, Leiterin der Tourist-Information, stolz im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.