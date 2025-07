Beim Schlemmerfestival im Meisenheimer Stadtpark konnten Besucher von Freitag bis Sonntag zum Beispiel Spezialitäten aus der Türkei, Kolumbien und Mexiko kosten. Wegen des Regens am Sonntag fiel die Besucherzahl an diesem Tag geringer aus.

„Freitag war okay, Samstag gut – heute regnet es leider!“ So lautete das vorzeitige Fazit am Sonntagnachmittag von fast allen Beschickern des dreitägigen Schlemmerfestivals im Meisenheimer Stadtpark. Doch sie ließen sich die gute Laune nicht vermiesen. DJ Jonny trug mit seinen unterhaltsamen Kommentaren dazu bei, die Stimmung trotz Nieselregen zu heben.

Gleich zum Start am Freitag war Schlemmen und Rocken mit der Meddersheimer Band Rockabilly Hellraisers angesagt. Die dreiköpfige Rockabilly-Formation heizte den Gästen mit Rockklassikern von bekannten Musikgrößen mächtig ein. Die Jungs präsentierten den Rhythmus, wo man einfach mit muss. Ein Paar in stilechter Kleidung tanzte vor der Bühne professionell Rock 'n' Roll und motivierte weitere Besucher zum Mittanzen.

i Das Schlemmerfestival im Stadtpark ist auch alle Jahre wieder ein beliebter Treffpunkt für Besucher aus Meisenheim und Umgebung. Roswitha Kexel

„Wir sind zum ersten Mal in Meisenheim und haben festgestellt: Das Publikum hier ist sehr angenehm, es läuft alles unkompliziert ab und macht richtig Spaß“, lobte die Besetzung von „Bruno – das Snack-Mobil“. Auch Christian Hüttemann, Geschäftsführer der FH Eventpur GmbH aus Bad Kreuznach, die das Schlemmerfest in Meisenheim veranstaltet, kommt gern mit seiner Familie ins Städtchen am Glan. Er hat in den vergangenen Jahren seit 2022 immer wieder erlebt: „Die Menschen hier in Meisenheim genießen es, Speisen aus anderen Ländern zu kosten.“ Und der Stadtpark biete ein interessantes Ambiente für Spezialitäten aus Kolumbien, Mexiko, Türkei und anderen Ländern, so Hüttemann.

i Die beiden jungen Männer testeten "Brochetas" - Fleischspieße, die laut dem Anbieter "das beste Fleisch nach lateinamerikanischer Art" enthalten. Roswitha Kexel

Samstag und Sonntag öffneten die Essens- und Getränkestände bereits um 12 Uhr. Die meisten Gäste kamen jedoch erst später. „Samstags sind die Leute erst noch mit Einkaufen und anderen Erledigungen beschäftigt, bevor sie zu uns kommen“, hat die Erfahrung von Christian Hüttemann und Team gezeigt. Doch dafür strömten die Besucher später umso zahlreicher zum Schlemmerfest und zur Musik der Liveband Fresh from the Barbershop. Einzelne Stände waren am Samstagabend ausverkauft.

i Ein stilecht gekleidetes Paar präsentierte am Freitag zu Titeln der Band Rockabilly Hellraisers Rock 'n' Roll vom Feinsten und motivierte anschließend weitere Besucher zum Mittanzen. Roswitha Kexel

Auf das Regenwetter am Sonntag reagierte Familie Hüttemann mit etwas reduziertem Programm. So fiel der Alleinunterhalter zum Auftakt aus, stattdessen startete DJ Jonny, der erst ab 15 Uhr eingeplant war, bereits zur Mittagszeit. Er kündigte in gewohnter Manier und mit locker-flockigen Kommentaren die Musiktitel an wie beispielsweise mit einem Augenzwinkern „It never rains in Meisenheim“ oder verabschiedete Gäste mit den Worten: „Ich hoffe, ihr seid satt geworden und es hat euch gefallen.“ Die Hüpfburg wurde am Sonntag gar nicht aufgebaut, da ohnehin kaum Familien mit Kindern unterwegs waren. Gäste, die unter dem Zeltdach einen trockenen Sitzplatz ergattert hatten, bedauerten die Standbetreiber und Veranstalter, weil ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte und Besucher fernhielt.