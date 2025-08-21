Sicherungsspezialisten entfernen derzeit den Bewuchs an der „Schwarzen Wand“ oberhalb von Kallenfels. Etwa drei Wochen sollen die Arbeiten dauern.

Seit dieser Woche sind Sicherungsspezialisten mit einer großen Hebebühne und in voller Kletterausrüstung damit beschäftigt, das rund 30 Meter hohe Felsmassiv „Schwarze Wand“ oberhalb von Kallenfels vom kompletten Bewuchs zu befreien. Meist hängen die Arbeiter gesichert in ihren Seilen und erledigen die Arbeiten mühsam von Hand. Zahlreiche Schaulustige verfolgten in den vergangenen Tagen die gefährlichen Einsätze aus sicherer Entfernung. Lose Steine, die beim Freilegen sichtbar werden, werden kontrolliert und vorsichtig nach unten gebracht, um Schäden zu vermeiden. Die Arbeiten sollen insgesamt rund drei Wochen dauern.

„Erst wenn der Fels komplett nackig und ohne Bewuchs ist, können die Experten abschätzen, welche Maßnahmen notwendig werden und wie groß die Folgesicherung sein muss. Wegen der drei Burgtürme war bereits auch der Denkmalschutz vor Ort. Diese müssten bei Bedarf ebenfalls instandgesetzt und gesichert werden“, informierte Bauhofsleiter Heiko Kaiser.

i Sicherungsspezialisten erreichen das Felsmassiv mittels einer Hebebühne. Sebastian Schmitt

Mit den Arbeiten betraut ist die Firma Gudelj aus Neumagen-Drohn, die bereits im Kirner Raum mehrfach tätig war. So sicherten die Spezialisten nach dem schweren Steinschlag den Gausberg, dazu Abschnitte der Bundesstraßen 41 und 421 sowie die Hahnenbachschutzmauer in der Kirner Innenstadt.

Ein Beispiel früherer Tätigkeit ist der Stadtpark Kirn im Jahr 2019: Dort errichtete das Team zunächst eine 25 Zentimeter dicke Spritzbetonwand. Darüber wurde eine drei bis sechs Zentimeter starke Schicht Silicaspritzmörtel aufgetragen, ein im Spritzbetonverfahren hergestelltes Material, das sich durch hohe Festigkeit auszeichnet und zugleich vandalismussicher ist. „Das Modellieren mit der Kelle ist ein Spagat zwischen Statik und Optik. Wichtig ist die Materialstärke und dass das Regenwasser ablaufen kann“, erläuterte damals Firmenchef Matthias Gudelj.