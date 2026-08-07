Lange wurde geplant und vorbereitet, am Montag beginnt die Sanierung der Bad Sobernheimer Westtangente. Die Vollsperrung bremst Autos und Lastwagen aus. Welche Alternativen gibt es für Einkäufer, für Lieferanten und alle, die zu den Firmen wollen?
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Ab Montag, 10. August, geht rund um den Bad Sobernheimer Hay-Kreisel nichts mehr, denn die Komplettsanierung der Westtangente beginnt mit dem ersten Teilstück. Konkret geht es dabei um die Erneuerung des Kreisels, aber auch das L232-Teilstück in Richtung Meddersheim inklusive der Brücke wird saniert.