Westtangente Bad Sobernheim
Sperrung: Wer soll ab Montag welche Routen nehmen?
Wo derzeit noch Busse, Lastwagen und Autos rollen, gilt ab Montag, 10. August, in Bad Sobernheim eine Vollsperrung. Denn die Lan
Wo derzeit noch Busse, Lastwagen und Autos rollen, gilt ab Montag, 10. August, in Bad Sobernheim eine Vollsperrung. Denn die Landesstraße 232 wird saniert. Als erstes Teilstück ist der Bereich zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Hay-Kreisel dran.
Silke Jungbluth-Sepp

Lange wurde geplant und vorbereitet, am Montag beginnt die Sanierung der Bad Sobernheimer Westtangente. Die Vollsperrung bremst Autos und Lastwagen aus. Welche Alternativen gibt es für Einkäufer, für Lieferanten und alle, die zu den Firmen wollen? 

Lesezeit 3 Minuten
Ab Montag, 10. August, geht rund um den Bad Sobernheimer Hay-Kreisel nichts mehr, denn die Komplettsanierung der Westtangente beginnt mit dem ersten Teilstück. Konkret geht es dabei um die Erneuerung des Kreisels, aber auch das L232-Teilstück in Richtung Meddersheim inklusive der Brücke wird saniert.
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