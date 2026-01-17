Vom Musikverein Bretzenheim Spendenschecks für Hilfsaktion übergeben Dieter Ackermann 17.01.2026, 08:00 Uhr

i Gerne übergaben Ortsbürgermeister Olaf Budde (von links), Beigeordneter Kurt Freis, sowie die Vorstandsmitglieder des Musikvereins Julia Jungk und Johannes Hollinka, symbolisch die Spenden für HELFT UNS LEBEN. Dieter Ackermann

Symbolisch übergab der Bretzenheimer Musikverein Spendenschecks für HELFT UNS LEBEN, eine Initiative der Rhein-Zeitung.

Dass die Bretzenheimer ein ganz großes Herz haben und an die Menschen denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, haben sie Ende des vergangenen Jahres erneut bewiesen. Die Gemeinde sprach sich dafür aus, anlässlich des von ihr organisierten Weihnachtskonzertes in der katholischen Pfarrkirche Maria Geburt, statt Eintritt zu erheben, um Spenden für die Hilfsaktion der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben HELFT UNS LEBEN zu bitten. ...







