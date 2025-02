49-Jähriger stirbt unerwartet Spendenaktion für Hinterbliebene aus Wonsheim 08.02.2025, 10:00 Uhr

i Oliver Pfeiffer wird unerwartet am 30. Januar aus dem Leben gerissen. Er wurde 49 Jahre alt. Katja Pfeiffer

Oliver Pfeiffer aus Wonsheim verstarb unerwartet am 30. Januar. Um die Hinterbliebenen finanziell zu unterstützen, hat seine Schwägerin gemeinsam mit ihrem Mann eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Einige Tausend Euro sind so schon zusammengekommen.

Unterstützung für Hinterbliebene: Familienvater Oliver Pfeiffer ist am 30. Januar unerwartet verstorben. Er hinterlässt seine Frau Katja Pfeiffer und seine achtjährige Tochter Malia. Die Familie hat erst vor drei Jahren ein Haus in Wonsheim gebaut. Ein eigenes Haus in einer kleinen Gemeinde – das war der Traum der Familie, weiß Kati Pfeiffer, Schwägerin des Verstorbenen.

