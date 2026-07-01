Die Einsatzkräfte gaben alles – jetzt sagt die Region Danke. Eine koordinierte Spendenaktion soll ein Helferfest für alle Unterstützer ermöglichen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Helfer vor Ort unterstützen können.

Die Einsatzkräfte beim Waldbrand haben in den vergangenen Tagen hervorragende Arbeit geleistet. Das werde Landrätin Bettina Dickes immer wieder aus der Bevölkerung gespiegelt, und vielfach sei sie gefragt worden, wie man den Helfern mit Spenden etwas Gutes tun könnte, heißt es in einer Pressemeldung des Kreises.

„Die Einsatzkräfte aus allen Bereichen freuen sich sehr über die anerkennenden Gesten. Aber rein logistisch sind Angebote wie zum Beispiel Eis für alle schwierig zu koordinieren“, so Dickes.

Daher hat sie Kontakt mit dem Kreisfeuerwehrverband aufgenommen und angeregt, eine Spendenaktion zu koordinieren. „Wenn jemand gerne etwas spenden möchte, so kann er dies über den Kreisfeuerwehrverband tun. Der wird damit dann ein Helferfest für alle Einsatzkräfte der letzten Tage organisieren – nicht nur für die aus der Feuerwehr, sondern für alle, die hier geholfen haben.“

Wer dieses Vorhaben unterstützen möchte und sich so bei den Einsatzkräften bedanken will, kann dies unter folgender Bankverbindung bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG (BIC: GENODE51KRE) tun: IBAN: DE09 5609 0000 0005 3166 96; Kontoinhaber: Sebastian Schenkenberger; Verwendungszweck: Waldbrand Rotenfels.