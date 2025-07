Die Ossig-Stiftung, im Jahre 2005 von Karlheinz Ossig ins Leben gerufen, feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Seit zwei Jahrzehnten setzt sie sich unermüdlich für die medizinische Versorgung und das Wohl von Früh- und Neugeborenen in der Kreuznacher Diakonie ein. Vieles, was Eltern in der Kinderklinik der Diakonie selbstverständlich erscheint, wäre ohne die gemeinnützige, unselbständige Stiftung gar nicht denkbar. Insbesondere die Früh- und Neugeborenenstation wird mit Projekten der Stiftung unterstützt, welche die Lebenssituation von Früh- und Neugeborenen verbessert, indem medizinische Geräte angeschafft werden, welche über den normalen Grundbedarf der medizinischen Versorgung hinaus gehen.

Keinerlei Verwaltungskosten – alles geht an die Kinder

Nur durch dieses Engagement ist es möglich – in enger Absprache mit dem Treuhänder der Stiftung, dem Förderverein Kinderklinik, der Klinikleitung, sowie den Ärzten und dem Pflegepersonal – die Früh- und Neugeborenenstation in Bad Kreuznach auf dem höchsten Standard zu erhalten. Die Spendenbilanz und die angestoßenen Projekte unterstreichen das Engagement der Stiftung. So konnte die Ossig-Stiftung in den vergangenen 20 Jahren mehr als 750.000 Euro an Spenden für die Kinder- und Neugeborenenstation sammeln. Jeder gespendete Euro kommt den Kleinsten zugute. Es gibt keine Verwaltungskosten.

Fidele Wespe hat mittlerweile 180.000 Euro beigetragen

Fast von der ersten Stunde an, nämlich seit 2007, unterstützt der KC Fidele Wespe 1899 die Ossig-Stiftung mit ihrem Singspiel. 2007 wurde das Singspiel nach der Fastnachtskampagne erstmals ein weiteres Mal für den Kreuznacher Stadtrat im legendären Wespenkeller aufgeführt. Längst ist die Veranstaltung, die heute die Kaiserremise des Bonnheimer Hofes füllt, zur alljährlichen Kultveranstaltung in der Region geworden. „Sie setzte von Anfang an Maßstäbe für die Verbindung von Humor, Lebensfreude und sozialer Verantwortung“, unterstreicht Cordula Niemann-Valerius vom Kuratorium der Ossig-Stiftung. Seit der ersten Veranstaltung, die damals tausend Euro an Spenden einbrachte, sangen und spielten die Narren mit ihrem jährlichen Singspiel 180.000 Euro für Projekte der Ossig-Stiftung ein. Der diesjährige Spendenerlös belief sich auf 22.970 Euro.

„Unsere Stiftung lebt vom Engagement der Bürger und der örtlichen Wirtschaft. Dieses Miteinander hat in den vergangenen 20 Jahren viele positive Spuren hinterlassen – und darauf sind wir stolz“ freut sich Stiftungsgründer Karlheinz J. Ossig. Beispiele der Anschaffungen sind: Die Beschaffung eines Geburts- und Perinataltechnik Concord Birth Trolley, die Anschaffung eines Hypohtermiegerätes zur Temperaturregulation bei Frühchen. Weiterhin konnte in die Intensiv- und Transporttechnik, in Transportinkubator für Flug- und Krankenwagen sowie in Beatmungsgeräte, aber auch in Diagnostik-Geräte investiert werden. Auch konnte die Eltern-Baby-Bindung durch ein Familienzimmer und Holzbeistellbetten verbessert werden.

Aktuell wird Sanierung der Kreißsäle unterstützt

Derzeit unterstützt die Ossig-Stiftung in enger Zusammenarbeit mit Küche-Creativ, Stefan Pallesch, sowie der Firma Schulz-Farben, Langenlonsheim und Malermeisterin Sandra Maus, Appenheim, die Renovierung und Neugestaltung der vier Kreißsäle im Krankenhaus Bad Kreuznach. Die neuen Kreißsäle bieten werdenden Eltern Wohlfühlatmosphäre in einem modernen, angenehmen und geborgenen Rahmen für die Geburt.

„Seit 2005 sind wir mit Herz und Tatkraft dabei, dass Früh- und Neugeborene in unserer Region optimale Hilfe erfahren. Die letzten 20 Jahre zeigen: „Gemeinsam mit starken Partnern können wir Großes bewirken“ unterstreicht Stiftungsgründer und Vorsitzender des Kuratoriums, Karlheinz Ossig die Motivation seiner Stiftung.

Förderung von Fortbildung steht auf dem Programm

Auch in Zukunft wird die Ossig-Stiftung ihre Aktivitäten weiterführen: Neue Projekte sind in Planung – darunter Fortbildungen für Pflegepersonal, Netzwerk-Ausbau und die Anschaffung weiterer, moderner Medizintechnik, die über das normale Maß der Grundversorgung hinausgeht. Beim Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre sagen Stifter und Kuratorium: „Es hat sich gelohnt“.