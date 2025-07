Der Zirkus ist in der Stadt: Wer also mal wieder Zirkusluft schnuppern will, kann dies ab diesem Mittwoch bis einschließlich kommenden Sonntag tun. Auf die Zuschauer wartet ein Programm mit Akrobatik und vielen Showelementen mit Wasser.

Ab heute bis einschließlich Sonntag, 20. Juli, gastiert der Zirkus Charles Knie in Bad Kreuznach und verspricht eine ganz besondere Show, bei der Lichteffekte und jede Menge Wasser „100.000 Liter Emotion“ bieten sollen. „Zirkus ist nicht tot“, sagt Sascha Melnjak, Geschäftsführer von Charles Knie. Sein Unternehmen, zudem rund 100 Mitarbeiter, vom Lkw-Fahrer über die Monteure bis hin zu den Artisten gehören, hätten „Zirkus neu gedacht“. Auch Charles Knie musste umdenken. „War unser Zirkus früher für seine Tiernummern bekannt, wollen die Besucher heute Akrobatik und Show erleben“, weiß Melnjak.

i Licht ist eins der wichtigen Effekte der Show. Josef Nürnberg

Eine Show, die aus ständigen Wechseln besteht. Darum darf eine Lichtsequenz auch nie länger als 30 Sekunden dauern. Mit 500 verschiedenen Lichteffekten wartet der Zirkus in diesem Jahr auf. Hinzu kommen 300 Pumpen, die die Wassermassen in Bewegung bringen, sodass Wasser in bunten Farben 15 Meter hoch unter die Zirkuskuppel schießt. Zirkus, wie ihn Charles Knie bietet, ist so Melnjaks eine logistische Meisterleistung. Insgesamt 40 Sattelauflieger sind nötig, um das Material von Spielort zu Spielort zu befördern.

i Damit am Ende alles passt, muss beim Aufbau jeder Handgriff sitzen. Josef Nürnberg

In diesem Jahr startete Charles Knie in Hamburg, um über die Stationen Bielefeld und Limburg nach drei Jahren wieder einmal in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese zu gastieren. Der Geschäftsführer weiß, wie wichtig eine sich stets verändernde Show ist. Denn nur so könne man sicher sein, dass Besucher immer wieder in den Zirkus kämen. Laut Melnjak wird das Programm auch innerhalb der laufenden Saison stets weiter perfektioniert. Zufrieden macht ihn besonders, dass das Artistenteam durch das „Dezhou Acrobatic Troube“ – einem Team von zwölf jungen Artisten des chinesischen Nationalzirkus’ – Zuwachs bekommen hat. „Ein Glücksgriff, denn die chinesische Zirkuskunst ist einfach die beste der Welt“, schwärmt der Geschäftsführer. Gelegenheit sie, aber auch die Wassershow zu erleben, bietet sich Mittwoch bis Samstag um 16 und 20 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr.