Nachhaltigkeit beginnt schon in der Küche. Denn im Rahmen des Projektes „Jeder Tropfen zählt“ sollte jeder Haushalt seine Speiseölreste sammeln. Die werden zu Kraftstoffen verarbeitet, mit denen dann möglicherweise die 55 Busse der KRN-Flotte in Bad Kreuznach unterwegs sind. 100 Tage nach dem offiziellen Startschuss des Programms im Mai zogen Landrätin Bettina Dickes, KRN-Geschäftsführer Uwe Hiltmann und Busflotten-Leiter Wolfgang Hackauf ein erstes positives Resümee.

Die drei zeigten sich zuversichtlich, dass das Nachhaltigkeitsprojekt auf dem besten Weg ist, zum Renner zu werden. Wobei Dickes deutlich machte, dass die Aktion mit der Zahl der Sammelstellen steht und fällt. „Niemand kommt aus entfernten Orten des Kreises in die Kreisverwaltung, um seinen Behälter mit Öl dort abzugeben“, sagte sie. Dann werden Ölreste wohl eher in den Abfluss geschüttet, was laut Dickes allerdings suboptimal ist.

Landrätin möchte Supermärkte ins Boot holen

Bisher gibt es sechs Sammelstellen: die Kreisverwaltung, den KRN-Kundencenter am Bahnhof, die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, die Ortsgemeinde Spabrücken sowie die Dorfläden in Hergenfeld und Guldental. Geplant ist weiterhin eine Sammelstelle in der VG-Verwaltung Rüdesheim und in den Dorfläden Hennweiler und Winterbach. Derzeit ist Projektkoordinatorin Birgit Beuscher auf der Suche nach weiteren Sammelstellen. Die Landrätin würde auch gern Supermärkte mit ins Boot holen. „Aber auch größere Firmen oder Behörden sind als Sammelstellen denkbar“, warb sie während des Pressetermins am KRN-Standort Bad Kreuznach um Unterstützung – auch wenn ihr bewusst ist, dass niemals alle Busse der KRN-Flotte ausschließlich mit Speiseölresten aus dem Kreis fahren werden.

Für Hiltmann geht es bei „Jeder Tropfen zählt“ zunächst darum, dass die KRN deutlich macht, dass Nachhaltigkeit großgeschrieben wird. Die Kreuznacher KRN-Flotte fährt ausschließlich mit HVO (hydriertes Pflanzenöl). Laut Hiltmann und Hackauf liegt der Vorteil dieses Kraftstoffes auf der Hand. Weil er deutlich sauberer als herkömmlicher Diesel ist, müssen die Busse weniger häufig in die Werkstatt, um die Filter zu reinigen. „Zudem reduzieren wir die Kohlenstoffdioxid-Emissionen dieser Fahrzeuge um bis zu 90 Prozent“, so der KRN-Geschäftsführer.

HVO ist zuverlässiger Kraftstoff

Selbst bei Frost ist HVO ein zuverlässiger Kraftstoff. Auch das Fahrpersonal lobt HVO, da die Geruchsbelästigung geringer ist. Nachhaltigkeit beginnt beim HVO-Kraftstoff schon mit dem Transport. So kommt er via Binnenschiff aus der Raffinerie in Rotterdam nach Karlsruhe. Von dort wird er mittels Tanklastzug nach Bad Kreuznach transportiert, wo derzeit 200.000 Liter Kraftstoff gebunkert sind. Da erscheint natürlich ein Sammelbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Litern wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Für Dickes ist das kein Widerspruch, denn schließlich heißt die Aktion: „Jeder Tropfen zählt.“ Gegen eine Pfandgebühr von 2,50 Euro geben die Annahmestellen die Behälter aus. Hier steht auch eine Rückgabetonne für die vollen Behälter.