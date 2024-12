Ruegenbergs 100-Tage-Bilanz SPD: Selten ist so wenig bewegt worden 12.12.2024, 15:00 Uhr

i Die SPD-Stadtratsfraktion um den Vorsitzenden Christian Keiper (2. von links) kritisiert zu viel Stillstand in der Stadtpolitik, seit Roland Ruegenberg das Amt des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters übernommen hat. Dorothee Rupp

Am 7. Dezember war der neue Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg 100 Tage im Amt. Die Sozialdemokraten ziehen eine kritische Bilanz der letzten Monate.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg ist seit gut 100 Tagen im Amt. In Reaktion auf das Interview dieser Zeitung mit ihm äußern sich die Sozialdemokraten um Stadtverbands- und Fraktionschef Christian Keiper in einer ausführlichen Pressemitteilung mit einer eigenen Bilanz zu Ruegenbergs bisheriger Amtszeit, die wir hier in gekürzter Form abdrucken.

