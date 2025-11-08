Bad Kreuznacher Wahrzeichen SPD rückt von Neubauplänen auf der Kauzenburg ab 08.11.2025, 10:00 Uhr

i Auf der Bad Kreuznacher Kauzenburg könnte ein neues Hotel entstehen. Die Pläne liegen auf dem Tisch, allerdings ist nicht klar, ob sich der Bauausschuss in seiner kommenden Sitzung dafür entscheidet. Marian Ristow

Obwohl der Bauausschuss Anfang Oktober bereits Zustimmung für ein neues Hotel signalisiert hatte, sind die Sozialdemokraten nun doch von dem umstrittenen Vorhaben abgerückt. Sie fordern mehr Vorbereitung.

I n der Sitzung des Bad Kreuznacher Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) Anfang Oktober zeichnete sich eine Mehrheit für die Pläne eines Hotelneubaus auf der Kauzenburg ab. Zu einem Grundsatzbeschluss darüber ist es damals nur deshalb nicht gekommen, weil Carsten Lorenz an den Beratungen und der Abstimmung teilnahm.







Artikel teilen

Artikel teilen