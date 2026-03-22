Es war ein spannender Wahlkrimi, aber zum Schluss hatte Sozialdemokrat Denis Alt einen kleinen Vorsprung gegenüber Christdemokratin Katharina Gräff. Der Bad Sobernheimer wird den Wahlkreis 18 im nächsten Landtag als Direktkandidat vertreten.
Lesezeit 2 Minuten
Er hat es knapp geschafft, aber er hat es geschafft: Sozialdemokrat Denis Alt hat den Wahlkreis 18, zu dem die Verbandsgemeinden Kirner Land, Nahe-Glan und Rüdesheim gehören, zum dritten Mal als Direktkandidat erobert. Allerdings war die Auszählung bis zur Entscheidung so spannend wie selten ein Wahlabend – jedenfalls was die Entscheidung über das Wahlkreismandat anging.