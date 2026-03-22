Wahlkreis 18 erneut erobert
SPD-Kandidat Denis Alt hat zum Schluss Nase knapp vorn
Am Schluss war die Erleichterung groß: Denis Alt (SPD) hat zum dritten Mal den Wahlkreis 18 als Direktkandidat erobert.
Am Schluss war die Erleichterung groß: Denis Alt (SPD) hat zum dritten Mal den Wahlkreis 18 als Direktkandidat erobert.
Denis Alt

Es war ein spannender Wahlkrimi, aber zum Schluss hatte Sozialdemokrat Denis Alt einen kleinen Vorsprung gegenüber Christdemokratin Katharina Gräff. Der Bad Sobernheimer wird den Wahlkreis 18 im nächsten Landtag als Direktkandidat vertreten.

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Er hat es knapp geschafft, aber er hat es geschafft: Sozialdemokrat Denis Alt hat den Wahlkreis 18, zu dem die Verbandsgemeinden Kirner Land, Nahe-Glan und Rüdesheim gehören, zum dritten Mal als Direktkandidat erobert. Allerdings war die Auszählung bis zur Entscheidung so spannend wie selten ein Wahlabend – jedenfalls was die Entscheidung über das Wahlkreismandat anging.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 18 – Kirn/Bad Sobernheim

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