Wie wird dort gewohnt?
SPD-Fraktion nimmt sich Wienekes Waldidyll vor
Immer wieder gerät Wienikes Waldidyll inden Fokus der Öffentlichkeit, denn über den Status des Bebauungsplanes herrscht auch sei
Immer wieder gerät Wienikes Waldidyll inden Fokus der Öffentlichkeit, denn über den Status des Bebauungsplanes herrscht auch seitens der Politik große Unsicherheit.
Josef Nürnberg

Wieneke’s Waldidyll im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg ist ein touristischer Hotspot. Doch ist dort alles auf rechtlich gesichertem Boden? Die Bad Kreuznacher SPD-Ratsfraktion wendet sich mit kritischen Fragen an die Stadtverwaltung.

Lesezeit 3 Minuten
Mitten im Wald und herrlich gelegen bei Bad Münster am Stein-Ebernburg befindet sich das Ferienzentrum Wieneke´s Waldidyll. Hier findet man die ersehnte Ruhe und Erholung. Wer hier eines der hübschen Wochenendhäuser erwirbt, der fühlt sich schon am Wochenende wie im Urlaub.

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