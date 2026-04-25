Wieneke’s Waldidyll im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg ist ein touristischer Hotspot. Doch ist dort alles auf rechtlich gesichertem Boden? Die Bad Kreuznacher SPD-Ratsfraktion wendet sich mit kritischen Fragen an die Stadtverwaltung.

Mitten im Wald und herrlich gelegen bei Bad Münster am Stein-Ebernburg befindet sich das

Ferienzentrum Wieneke´s Waldidyll. Hier findet man die ersehnte Ruhe und Erholung. Wer hier eines der hübschen Wochenendhäuser erwirbt, der fühlt sich schon am Wochenende wie im Urlaub.