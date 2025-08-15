Der Streit um das Stadtmarketing und die Innenstadt-Förderprogramme geht weiter. Die SPD-Fraktion sieht Versäumnisse des Stadtbürgermeisters Roland Ruegenberg.

In Bad Sobernheim geht die Diskussion um das Stadtmarketing weiter. In und nach der Juli-Sitzung des Gesellschaftsausschusses war ein Streit um die beiden auslaufenden Innenstadt-Förderprogramme und das Stadtmarketing der Felkestadt ausgebrochen. Nachdem sich Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) in dieser Zeitung zu der Kritik von SPD-Ausschussmitglied Dorothee Rupp geäußert hat, reagiert nun die SPD-Fraktion mit einer Stellungnahme auf Ruegenbergs Aussagen.

„Im Bericht wird der Eindruck erweckt, Dorothee Rupp hätte sich unangemessen oder gar destruktiv in die Arbeit des Stadtmarketings eingemischt und somit die Verantwortlichen ungebührlich kritisiert. Dieser Darstellung widersprechen wir entschieden“, schreibt SPD-Chef Christian Keiper. „Ebenso weisen wir den Vorwurf an Frau Rupp, ihr Verhalten wäre gesundheitsschädigend gewesen, entschieden zurück. Hierzu wird an anderer Stelle darüber zu reden sein“, betont er.

Tatsache sei, dass Ruegenberg selbst Rupp im Januar dieses Jahres gebeten habe, ihre Expertise weiterhin einzubringen, „da die neue Mitarbeiterin für das Stadtmarketing zu diesem Zeitpunkt noch keine Erfahrung auf diesem Gebiet hätte.“ Rupp sei diesem Wunsch nachgekommen und habe ihre Anmerkungen stets transparent und konstruktiv an den Stadtbürgermeister sowie an den gesamten Stadtvorstand und die Mitarbeiterin adressiert.

„Das nach – dokumentierten – Nachfragen zu Sitzungen, zu Protokollen und Sachständen seit Januar 2025 auch Erwartungen seitens des Stadtvorstandes zu erfüllen waren, ist selbstredend.“ Hier seien aber die Reaktionen von Ruegenberg oder dem Stadtvorstand ausgeblieben. Dies habe Rupp in der Ausschusssitzung thematisiert.

„Alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wussten, dass es für diese Programme zeitliche Rahmen gibt. Darauf hat die SPD-Fraktion in ihren Anfragen und Anträgen zu Beginn des Jahres immer wieder hingewiesen, was aber von Stadtbürgermeister Ruegenberg ignoriert wurde“, kritisiert Keiper.

Unzutreffend sei auch die Behauptung von Ruegenberg, er sei erst nach seinem Amtsantritt über die Projekte informiert worden: „Herr Ruegenberg war in den vergangenen drei Jahren Mitglied des Stadtrates und wurde regelmäßig im Rahmen von Haushaltsberatungen und Ausschusssitzungen über den jeweils aktuellen Stand des Projekts in Kenntnis gesetzt. Ebenso war er als Teilnehmer an genannten Veranstaltungen dabei. Auch im Haushalt des Jahres 2025 sind diese Projekte abgebildet, was er als Unterzeichner der Haushaltssatzung schließlich wissen sollte.“

Fakt sei ebenfalls: Durch die Vorgängerin der Stadtmarketing-Mitarbeiterin seien dem Stadtbürgermeister „sämtliche relevanten Unterlagen zu den Förderprojekten übergeben oder ihm zugesendet“ worden. Besonders hervorzuheben ist laut Keiper, dass im November 2024 eine ausführliche Zusammenstellung der Wirtschaftsdaten, erstellt durch den Fachbereich Finanzen, an Ruegenberg übermittelt wurde, mit denen die sachgerechte und fördermittelkonforme Abrechnung belegt wurde und der Bürgermeister beim Fördermittelgeber weitere Mittel abgerufen habe.

„Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung und Organisation der städtischen Projekte trägt der Stadtbürgermeister. Es ist seine originäre Aufgabe, für einen Fortgang der Projekte zu sorgen.“

SPD-Fraktionschef Christian Keiper

„Das Dokument trägt seine Unterschrift. Jetzt zu behaupten, bis vor Kurzem keine Informationen gehabt zu haben, das ist mehr als abenteuerlich“, so Keiper. Es bleibe die Frage: „Wenn es nach den Ausführungen von Herrn Ruegenberg große Unstimmigkeiten gab, warum hat er sich denn bis heute geweigert, das Thema im Finanzausschuss zu beraten?“

Ebenso ist aus Sicht der SPD-Fraktion zu hinterfragen, dass Ruegenberg trotz einer aus seiner Sicht unklaren finanziellen Situation und der Befürchtung der Rückzahlung von Mitteln, in der Zeit zwischen Oktober 2024 und Juli 2025 mehrere Workshops, Anmietungen und weitere Beratungstermine mit den Agenturen beauftragt hatte. „Das war dann doch mehr als fahrlässig.“

„Es ist wenig glaubwürdig, wenn Ruegenberg die SPD-Fraktion zu mehr Konstruktivität auffordert, während bis heute eine Vielzahl von Rückmeldungen, Antworten auf Anfragen, Anträge zu Tagesordnungspunkten und konkrete Projektanträge seitens des Bürgermeisters unbeantwortet oder nicht bearbeitet worden sind.“ Das sei durch Protokolle und die Presseberichterstattung belegt. Dies gelte auch für den Wunsch nach frühzeitiger Beratung über die derzeit in der Diskussion stehenden Förderprogramme.

„Nicht selten werden auch wichtige Themen von der Tagesordnung genommen oder verschoben. Sitzungen entfallen, weil es angeblich keine Themen gibt oder Ausschüsse werden völlig herausgenommen.“

SPD-Fraktionschef Christian Keiper

„Nicht selten werden auch wichtige Themen von der Tagesordnung genommen oder verschoben. Sitzungen entfallen, weil es angeblich keine Themen gibt oder Ausschüsse wie der Haupt- und Finanzausschuss werden völlig herausgenommen. Ist das konstruktiv?“, fragen die Sozialdemokraten.

SPD: Gesamtverantwortung trägt Bürgermeister

Ruegenberg stelle sich nicht vor seine Mitarbeiterin, wie er ausführt, er verstecke sich hinter ihr, urteilt Keiper. „Die Gesamtverantwortung für die Umsetzung und Organisation der städtischen Projekte trägt der Stadtbürgermeister. Es ist seine originäre Aufgabe, für einen Fortgang der Projekte zu sorgen.“ Von daher kommentiere die Fraktion die Ausführungen von Jennifer Schuck an dieser Stelle nicht. „Nur so viel: Wenn die Mitarbeitenden nicht entsprechend ihrer Stellenbeschreibung eingesetzt werden und es zu zusätzlichen Arbeitsbelastungen kommt, hat das der Vorgesetzte zu verantworten und nicht die Presse oder ehrenamtliche Mandatsträger“, macht der Fraktionschef deutlich und kündigte an, die SPD-Fraktion „wird sich weiterhin kritisch-konstruktiv in die Ratsarbeit einbringen“. red/sjs