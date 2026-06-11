Neubaugebiet in Staudernheim Spatenstich für 49 Bauplätze „In den Neunviertel“ Bernd Hey 11.06.2026, 20:00 Uhr

i Auf einer Fläche von knapp 32.000 Quadratmetern erfolgte in Staudernheim im Neubaugebeiet "In den Neunviertel" am Ortsausgang/Richtung Boos der Spatenstich für 49 Bauplätze und jeden Wohnwunsch. Bernd Hey. Bernd Hey.

Das Staudernheimer Baugebiet „In den Neunviertel“ bietet Platz für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Geschosswohnen und Tiny Houses - was immer die künftigen Bewohner planen. Jetzt war Spatenstich für die 49 Bauplätze auf 32.000 Quadratmetern.

Großer Bahnhof an der Kreuznacher Straße am Ortsausgang Richtung Boos, wo linkerhand die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück als Erschließungsträger und Investor auf 32.000 Quadratmetern 49 Bauplätze realisieren wird und bei einem Festakt zum Spatenstich im Neubaugebiet (NBG) „In den Neunviertel“ einlud.







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