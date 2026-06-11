Neubaugebiet in Staudernheim
Spatenstich für 49 Bauplätze „In den Neunviertel“
Auf einer Fläche von knapp 32.000 Quadratmetern erfolgte in Staudernheim im Neubaugebeiet "In den Neunviertel" am Ortsausgang/Ri
Auf einer Fläche von knapp 32.000 Quadratmetern erfolgte in Staudernheim im Neubaugebeiet "In den Neunviertel" am Ortsausgang/Richtung Boos der Spatenstich für 49 Bauplätze und jeden Wohnwunsch.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Das Staudernheimer Baugebiet „In den Neunviertel“ bietet Platz für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Geschosswohnen und Tiny Houses - was immer die künftigen Bewohner planen. Jetzt war Spatenstich für die 49 Bauplätze auf 32.000 Quadratmetern.

Lesezeit 2 Minuten
Großer Bahnhof an der Kreuznacher Straße am Ortsausgang Richtung Boos, wo linkerhand die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück als Erschließungsträger und Investor auf 32.000 Quadratmetern 49 Bauplätze realisieren wird und bei einem Festakt zum Spatenstich im Neubaugebiet (NBG) „In den Neunviertel“ einlud.

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Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

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