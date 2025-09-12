Ein Steinbruch rüstet auf: Mit einem 25-Millionen-Projekt entsteht am Hellberg eine hochmoderne Aufbereitungsanlage. Was bedeutet das für die Zukunft der Rohstoffgewinnung im Kirner Land?

Gestern, am Dienstag, 9. September 2025, hat die Nahe-Hunsrück Baustoffe GmbH & Co. KG (NHB) am Steinbruch Hellberg den offiziellen Spatenstich für den Neubau ihrer Aufbereitungsanlage gefeiert. Die NHB ist eine Tochter der Basalt-Aktien-Gesellschaft und der Schnorpfeil-Gruppe und betreibt in der Region zwei aktive Steinbrüche. Als Zweigniederlassung der Basalt AG arbeiten rund 120 Mitarbeitende am Standort Kirn, weitere 500 in der Region. Das Werk Hellberg liefert im Schnitt über 600.000 Tonnen Naturstein im Jahr; vor Ort arbeiten 16 Beschäftigte. Es gilt als ein wichtiges Glied im regionalen Rohstoffnetz. Die bestehende Anlage ist rund 60 Jahre alt. Der Neubau, 38 Meter hoch, bringt moderne, digital gesteuerte Technik für das Zerkleinern (Brechen) und Sieben des gewonnenen Gesteins.

Inbetriebnahme Anfang 2027 geplant

Am Ende des Prozesses sollen die Kunden-Lkw über eine automatisierte, geschlossene Verladung schneller und staubärmer beladen werden. Das erhöht den Arbeitsschutz und verkürzt Verkehrszeiten auf dem Werksgelände. „Emissions- und immissionsoptimiert“ heißt: weniger Staub und Lärm für Beschäftigte und Nachbarschaft. Ziel ist mehr Ausstoß bei gleichbleibender Gewinnung – also eine deutlich effizientere Aufbereitung, ohne die Steinbruchleistung zu erhöhen. Für das Vorhaben investiert die NHB rund 25 Millionen Euro – flankiert vom verlängerten Pachtvertrag mit der Ortsgemeinde. Die neue Anlage steht auf einem Fundament aus etwa 1.200 Kubikmetern Beton und 300 Tonnen Stahl; an den Fundamenten wird seit Mai gearbeitet. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen.

Zum Spatenstich kamen die Projektverantwortlichen von NHB, Basalt AG und Schnorpfeil, dazu Dr. Alexander Bach (Basalt AG), Landrätin Bettina Dickes, VG-Bürgermeister Thomas Jung und Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell. Kirns Stadtbürgermeister Frank Ensminger musste krankheitsbedingt absagen. Für das leibliche Wohl sorgte Edgar Schorsch mit seinem Landgasthaus St. Johannisberg – ein herzlicher Empfang bei Getränken und Imbiss.

Parallel investiert die Unternehmensfamilie weiter: Das Zentrallabor in Kirn wird modernisiert, und im Steinbruch Ellenberg (Birkenfeld) erschließt eine Unterführung unter der Kreisstraße ein neues Abbaufeld. Zudem fließen Mittel in asphaltrelevante Mischanlagen. Außerdem entstehen bedarfsgerechte Freiflächen-PV-Anlagen für den Eigenstrom während der Gewinnung, dies sind noch einmal 25 Millionen Euro. In Summe laufen derzeit Investitionen von rund 50 Millionen Euro.

Udo Bock, Sprecher der Niederlassungsleitung der Südwestdeutschen Hartsteinwerke, lobte die schnelle Freigabe zum Baustart. Zugleich verband er den Dank mit einer Bitte: „Wir wünschen uns beschleunigte Ausschreibungen – im Schulterschluss mit dem angekündigten Straßenbau-Investitionsprogramm des Bundes. Mehr Tempo bei den Verfahren hilft am Ende allen: der Wirtschaft und den Menschen vor Ort.“