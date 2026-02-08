Kirner Wohnprojekt Spatenstich am Eishaus für 19 neue Wohnungen Robert Neuber 08.02.2026, 13:00 Uhr

i Spatenstich für ein außergewöhnliches Wohnprojekt (v.li.): Landrätin Bettina Dickes, Stadtbürgermeister Frank Ensminger, VG-Bürgermeister Thomas Jung, Julia Klöckner, Projektmanagerin Kerstin Rudat sowie die Investoren Adalbert Leis und Alexander Riesling (BML Projekt GmbH). Robert Neuber

Mit Ehrengast Julia Klöckner wurde nun der Baubeginn für die 19 Wohnungen auf dem Gelände des früheren Eishauses der Brauerei zelebriert.

Nun ist der Spatenstich erfolgt, und wer zur Schippe griff, das setzte ein Zeichen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Landrätin Bettina Dickes, die aktuell nicht nur politisch-beruflich, sondern auch fastnachtlich schwer gefordert sind. Der feierliche Spatenstich ist aber auch für die Stadt Kirn ein Zeichen – bei allem Unken, es geht doch voran.







Artikel teilen

Artikel teilen