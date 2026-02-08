Kirner Wohnprojekt
Spatenstich am Eishaus für 19 neue Wohnungen
Spatenstich für ein außergewöhnliches Wohnprojekt (v.li.): Landrätin Bettina Dickes, Stadtbürgermeister Frank Ensminger, VG-Bürg
Spatenstich für ein außergewöhnliches Wohnprojekt (v.li.): Landrätin Bettina Dickes, Stadtbürgermeister Frank Ensminger, VG-Bürgermeister Thomas Jung, Julia Klöckner, Projektmanagerin Kerstin Rudat sowie die Investoren Adalbert Leis und Alexander Riesling (BML Projekt GmbH).
Robert Neuber

Mit Ehrengast Julia Klöckner wurde nun der Baubeginn für die 19 Wohnungen auf dem Gelände des früheren Eishauses der Brauerei zelebriert. 

Lesezeit 2 Minuten
Nun ist der Spatenstich erfolgt, und wer zur Schippe griff, das setzte ein Zeichen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Landrätin Bettina Dickes, die aktuell nicht nur politisch-beruflich, sondern auch fastnachtlich schwer gefordert sind. Der feierliche Spatenstich ist aber auch für die Stadt Kirn ein Zeichen – bei allem Unken, es geht doch voran.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren