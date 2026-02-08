Mit Ehrengast Julia Klöckner wurde nun der Baubeginn für die 19 Wohnungen auf dem Gelände des früheren Eishauses der Brauerei zelebriert.
Nun ist der Spatenstich erfolgt, und wer zur Schippe griff, das setzte ein Zeichen: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Landrätin Bettina Dickes, die aktuell nicht nur politisch-beruflich, sondern auch fastnachtlich schwer gefordert sind. Der feierliche Spatenstich ist aber auch für die Stadt Kirn ein Zeichen – bei allem Unken, es geht doch voran.