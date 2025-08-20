Die Bad Sobernheimer Paul-Schneider-Gemeinde hat eine Ferienfreizeit in Boos organisiert. Die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren erleben an und mit der Nahe nicht nur Spaß, sondern auch neue Erfahrungen in der Gruppe.

Dass die jährliche Kinderfreizeit der evangelischen Paul-Schneider-Gemeinde Bad Sobernheim Spaß macht, konnten die Kinder aus Bad Sobernheim und Umgebung auch in diesem Jahr wieder erfahren. Dazu hatten 17 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit ihren Betreuerinnen, der hauptamtlichen Jugendleiterin der Gemeinde Katrin Helm-de Wyl und der pädagogischen Fachkraft Meike Lorentz, gemeinsam mit einem Team von sechs jugendlichen Ehrenamtlichen eine Woche lang im Booser Bootshaus Quartier bezogen. Aus Boos kam als Chefköchin Ute Alt hinzu. Auch wenn die Mahlzeiten selbstverständlich in ihrer Verantwortung lagen, vieles wurde von den Kindern in wechselnden Gruppen selbst erledigt und auch das Saubermachen gehörte dazu.

Bootshaus idealer Ort für Ferienfreizeit

Direkt an der Nahe ist das Bootshaus ein idealer Ort, Ferien zu genießen. In diesem Jahr in besonderem Maße. Der großen Hitze wegen, so Helm-de Wyl, mussten wir leider manch geplantes Abenteuer canceln und auf größere Wanderungen verzichten. Doch gibt es rund ums Haus und am Fluss ja genug zu tun: Spiele mit der ganzen Gruppe, auch in unterschiedlichen Werkstätten konnte man seine Talente einbringen und oft auch erst einmal entdecken. Ob Schnitzen, Sticken, Töpfern, Malen oder Feuermachen, auch zum Stockbrotbacken braucht man ein wenig handwerkliches Geschick.

„Ge(h)fühle“ waren Thema dieses Jahr. Irgendwie passend kam eine Kiste mit bunten Tüchern auf der Nahe angeschwommen. Tücher mit Zauberkräften versprach der beiliegende Brief und mit den Erklärungen aus Meikes Zauberbuch konnte jeder jeden Tag eine andere Farbe mit deren besonderen Spezialkräften ausprobieren: „Rot, Supernova“: mutig, beherzt, auf Neues zugehen, Vorreiterin sein, Gruppen leiten, kraftvoll, wild, … „Gelb, Lichtstrahl“: vorsichtig, umsichtig, leise, zurückhaltend, einfühlsam, weise, … „Orange, Feuer“: begeisterungsfähig, loyal, hilfsbereit, ausdauernd, pragmatisch, zupackend, … „Grün, Wirbelwind“: neugierig, unternehmungslustig, vorausgehend, Sachen ausprobieren, manchmal wechselhaft.“

Jeder Tag eine andere Farbe

In den unterschiedlichen Farben wurde jeder Tag zu einer Möglichkeit, sich in einer anderen „Rolle“ in die Gemeinschaft einzubringen, besonders bei Herausforderungen, die die Gruppe gemeinsam lösen sollte. „Da konnte man“, so Helm-de Wyl, „dann schon merken, wie unterschiedlich gedacht, gehandelt, diskutiert wird und wie unterschiedliche Talente eingesetzt werden.“

Die Erfahrungen wurden dann im großen Kreis geteilt. Dabei konnte jeder in sich hinein hören: „Wie fühle ich selbst mich in so einer Gruppe? Welche „Rolle“, welche Farbe passt zu mir besonders? Erstaunlich offene und reflektierte Selbstbetrachtungen seien da zutage gekommen.

Spaß und Erfrischung zugleich bot der Fluss an diesen heißen Tagen. Wie schön und immer wieder ein tolles Abenteuer ist das Runterschippern auf aufgeblasenen Traktorreifenschläuchen: durch Stromschnellen, um Steine herum, dann sich nur langsam dümpelnd den Fluß runter treiben lassen –und dabei niemanden verlieren. Auch das könnte ein Motto sein.