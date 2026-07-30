Tanz im Park in Bad Sobernheim
Spaß und Begeisterung wichtiger als Perfektion
Ein begeisternder Höhepunkt bei „Tanz im Park“ war die Tanzvorführung Leo Werner und Fabienne Kirchgeßner.
Ein begeisternder Höhepunkt bei „Tanz im Park“ war die Tanzvorführung Leo Werner und Fabienne Kirchgeßner.
Wilhelm Meyer

Die Bad Sobernheimer tanzen gern – und wenn der Ballsaal dann noch unter freiem Himmel im Park liegt, ist die Begeisterung umso größer. Vielleicht ist das ein Grund für den Erfolg der Reihe „Tanz im Park“. 

Lesezeit 2 Minuten
„Tanz im Park“, und das zum dritten Mal – so selbstverständlich, als gebe es diesen Freiluft-Ballsaal der Felkestadt Bad Sobernheim im Marum-Park schon seit ewigen Zeiten. Dass es das gibt, daran haben hauptsächlich Ully Mathias in ihrer Zeit als Veranstaltungsmanagerin der Stadt und Julia Alexandra Schickentanz als Anstoß- und Ideengeberin das Verdienst.
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