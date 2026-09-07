Hilfe für regionale Vereine
Sparkasse Rhein-Nahe stiftet dieses Jahr 22.000 Euro 
Die ehrenamtlich tätigen Verantwortlichen der Vereine und Institutionen freuten sich über die Spenden der Sparkasse im Gesamtwer
Die ehrenamtlich tätigen Verantwortlichen der Vereine und Institutionen freuten sich über die Spenden der Sparkasse im Gesamtwert von 22.000 Euro.
Jens Fink

Die Stiftung Jugend der Sparkasse Rhein-Nahe konnte in diesem Jahr wieder Hilfe an engagierte Vereine leisten. 15 Vereine und Institutionen bekommen 22.000 Euro. 

Lesezeit 1 Minute
Mit der im April 1996 gegründeten „Stiftung Jugend“ unterstützt die Sparkasse Rhein-Nahe die ehrenamtliche Jugendarbeit in Vereinen und Institutionen. In den vergangenen 30 Jahren konnten insgesamt 507 Projekte mit Zuwendungen in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro verwirklicht werden, informierte Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, auf der diesjährigen Spendenfeier im Finanzforum des Geldinstituts.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren