Hilfe für regionale Vereine Sparkasse Rhein-Nahe stiftet dieses Jahr 22.000 Euro Jens Fink 07.09.2026, 12:00 Uhr

i Die ehrenamtlich tätigen Verantwortlichen der Vereine und Institutionen freuten sich über die Spenden der Sparkasse im Gesamtwert von 22.000 Euro. Jens Fink

Die Stiftung Jugend der Sparkasse Rhein-Nahe konnte in diesem Jahr wieder Hilfe an engagierte Vereine leisten. 15 Vereine und Institutionen bekommen 22.000 Euro.

Mit der im April 1996 gegründeten „Stiftung Jugend“ unterstützt die Sparkasse Rhein-Nahe die ehrenamtliche Jugendarbeit in Vereinen und Institutionen. In den vergangenen 30 Jahren konnten insgesamt 507 Projekte mit Zuwendungen in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro verwirklicht werden, informierte Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, auf der diesjährigen Spendenfeier im Finanzforum des Geldinstituts.







Artikel teilen

Artikel teilen