Aus für Bad Münster und Planig Sparkasse Rhein-Nahe schließt fünf Filialen im Kreis 12.12.2024, 16:44 Uhr

i Das Beratungscenter im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg schließt zum 30. September nächsten Jahres. Josef Nürnberg

Die Sparkasse Rhein-Nahe hat 2023 ein desolates Geschäftsjahr hinter sich. Nun verkündet man das Aus für fünf Filialen im Kreis Bad Kreuznach sowie fünf weiterer im Kreis Mainz Bingen.

Das sind für viele Kunden keine guten Nachrichten: Nach Beschluss des Verwaltungsrates der Sparkasse Rhein-Nahe vom Mittwoch schließt das Kreditinstitut im kommenden Jahr fünf Filialen im Kreis Bad Kreuznach plus fünf weitere im Kreis Mainz-Bingen. Betroffen sind davon das Beratungscenter im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, die Filiale im Stadtteil Planig sowie die in Wallhausen und Hargesheim.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen