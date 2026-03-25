Nach schwierigem Jahr 2023
Sparkasse Rhein-Nahe hat Altlasten den Kampf angesagt
Thomas Hirsch, der Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, stellt fest: „Der neue Sparkassen-Vorstand hat Maßnahmen z
Thomas Hirsch, der Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, stellt fest: „Der neue Sparkassen-Vorstand hat Maßnahmen zur Umstrukturierung der Sparkasse ergriffen. Wir als Verband unterstützen den eingeschlagenen Weg.“
Norbert Krupp

Sparkasse Rhein-Nahe arbeitet erhebliche Altlasten ab und leitet eine umfassende Umstrukturierung ein. Verband und Aufsicht begleiten die Maßnahmen, während offene Bilanzrisiken Fragen zur Tragweite und zu möglichen Folgen aufwerfen.

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Die Sparkasse Rhein-Nahe arbeitet weiter dramatische Altlasten auf: Als Antwort auf die niedrigen Zinsen ist die Sparkasse in den Jahren vor 2023 hohe Risiken eingegangen, vor allem im Kredit- und Immobilienprojektfinanzierungsgeschäft. „Diese Risikoaffinität hat uns viel Geld gekostet“, stellt Vorstandsvorsitzender Holger Wessling fest.

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