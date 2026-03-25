Nach schwierigem Jahr 2023 Sparkasse Rhein-Nahe hat Altlasten den Kampf angesagt Norbert Krupp 25.03.2026, 09:00 Uhr

i Thomas Hirsch, der Präsident des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz, stellt fest: „Der neue Sparkassen-Vorstand hat Maßnahmen zur Umstrukturierung der Sparkasse ergriffen. Wir als Verband unterstützen den eingeschlagenen Weg.“ Norbert Krupp

Sparkasse Rhein-Nahe arbeitet erhebliche Altlasten ab und leitet eine umfassende Umstrukturierung ein. Verband und Aufsicht begleiten die Maßnahmen, während offene Bilanzrisiken Fragen zur Tragweite und zu möglichen Folgen aufwerfen.

Die Sparkasse Rhein-Nahe arbeitet weiter dramatische Altlasten auf: Als Antwort auf die niedrigen Zinsen ist die Sparkasse in den Jahren vor 2023 hohe Risiken eingegangen, vor allem im Kredit- und Immobilienprojektfinanzierungsgeschäft. „Diese Risikoaffinität hat uns viel Geld gekostet“, stellt Vorstandsvorsitzender Holger Wessling fest.







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