Sparkasse Rhein-Nahe arbeitet erhebliche Altlasten ab und leitet eine umfassende Umstrukturierung ein. Verband und Aufsicht begleiten die Maßnahmen, während offene Bilanzrisiken Fragen zur Tragweite und zu möglichen Folgen aufwerfen.
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Die Sparkasse Rhein-Nahe arbeitet weiter dramatische Altlasten auf: Als Antwort auf die niedrigen Zinsen ist die Sparkasse in den Jahren vor 2023 hohe Risiken eingegangen, vor allem im Kredit- und Immobilienprojektfinanzierungsgeschäft. „Diese Risikoaffinität hat uns viel Geld gekostet“, stellt Vorstandsvorsitzender Holger Wessling fest.