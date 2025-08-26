Hinter den Kulissen der Stadtratssitzung brodelt es: Delaveaux erhebt Vorwürfe, OB Letz verteidigt sich. Der Konflikt rund um Anfragen und die Ost-West-Trasse spitzt sich zu. Ach ja, um das Spansauessen geht es auch.

Karl-Heinz Delaveaux ist sauer. Der langjährige Stadtrat der FWG und Ex-OB-Kandidat kritisiert in einer Pressemeldung Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und die ausbleibenden Antworten auf Anfragen, die Delaveaux gestellt hat.

„Für die Stadtratssitzung am Donnerstag habe ich eine Reihe von Anfragen, teils schon vor Wochen, dem Herrn Oberbürgermeister vorgelegt. Mittlerweile sind alle fünf (nicht einmal das hat pannenfrei geklappt) im Ratsinformationssystem eingestellt. Auf diesem Weg erhoffe ich mir Sachaufklärung zu den von mir angesprochenen Themen. Außerdem unternehme ich damit den Versuch, darauf hinzuweisen, dass es leider bei einer Vielzahl von Aufgabenstellungen nicht weitergeht. Probleme werden mitunter von der Verwaltung sogar selbst angesprochen. Aber eben einer Lösung nicht zugeführt“, eröffnet er sein Statement.

Ähnliche Kritik gab es bereits in der Vergangenheit zu hören. So hatte beispielsweise Stadtrat Gerhard Merkelbach (Faire Liste) mehrfach moniert, dass es sehr lang dauere, bis Anfragen beantwortet würden.

Der Problemdruck wird größer und größer

Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch bei ihm verfestige sich der Eindruck von Stillstand, findet Delaveaux. „Aus meiner Sicht fatal aufgrund der Lage, in der sich die Stadt befindet. Diese bräuchte jetzt Führung und Initiative von der Stadtspitze. Stattdessen wird vertröstet. Entscheidungen werden nicht getroffen. Oder, wie es der Bad Kreuznacher Ehrenbürger Alex Jacob zu sagen pflegte: Das Eingemachte wird vernachlässigt. Damit baut sich der Problemdruck immer weiter auf. Was am Ende, wenn dann wieder einmal von der Verwaltung irgendetwas hingepfuscht wird, nur zulasten der Qualität geht“, schreibt er weiter.

Besonderes Augenmerk will Delaveaux auf seine Anfrage bezüglich der Ost-West-Trasse gerichtet wissen.Am 30.10.2025 habe der LBM (Landesbetrieb Mobilität) Daten und Fakten zur Verkehrsentwicklung in der Stadt präsentiert, wobei schwerpunktmäßig die Knoten Ochsenbrücke und Fleischhauerkreisel sowie die Ost-West-Trasse angesprochen worden seien. „Ich finde es immer noch ungeheuerlich, dass der OB damals Rückfragen an die Fachleute nicht zugelassen hat. Seitdem verschiebt Emanuel Letz den von ihm selbst am 30.10.2025 versprochenen Termin für eine Aussprache“, so der Vorwurf Delaveaux'.

„Fürs gemeinsame Abendessen und Pressefotos war Zeit. Auch für die Klärung der seit Monaten anstehenden Abstimmung in Sachen Ost-West-Trasse? Ich hoffe, in der kommenden Stadtratssitzung wird diesbezüglich Klarheit geschaffen.“

Karl-Heinz Delaveaux hofft, dass OB Letz und Ministerin Daniela Schmitt auch Zeit hatten, um über Inhalte zu reden.﻿

Die habe Letz erst vor einigen Monaten getan, zuletzt mit der Aussage, er müsse sich mit der zuständigen Verkehrsministerin, seiner Parteifreundin Daniela Schmitt, noch abstimmen, schreibt der FWG-Mann. „Nun, am Jahrmarktsdonnerstag tauchte der OB im Beistand der Ministerin beim Spansauessen des Freundeskreises Kreiznacher Johrmarkt auf. Fürs gemeinsame Abendessen und Pressefotos war Zeit. Auch für die Klärung der seit Monaten anstehenden Abstimmung in Sachen Ost-West-Trasse? Ich hoffe, in der kommenden Stadtratssitzung wird diesbezüglich Klarheit geschaffen“, führt Delaveaux weiter aus.

Konfrontiert mit diesen Vorwürfen, nimmt Oberbürgermeister Letz ausführlich Stellung. Alle eingereichten Anfragen der Stadtratsmitglieder würden bearbeitet und fristgerecht im Ratsinformationssystem veröffentlicht. Sollte es im Einzelfall zu kleineren Verzögerungen gekommen sein, bitte er um Entschuldigung. „Entscheidend ist jedoch: Keine Anfrage bleibt unbeantwortet, keine Information wird vorenthalten“, betont er. Die meisten Anfragen seien in die Zeit der Sommerferien gefallen, in der Verwaltung sei das ebenso Urlaubszeit. „Hinzu kam, dass in diesem Zeitraum ungewöhnlich viele Anfragen gestellt wurden. Dass sich die Bearbeitung dadurch geringfügig verzögert hat, ist nachvollziehbar und kein Hinweis auf mangelnde Sorgfalt“, schreibt der Stadtchef.

„Im Übrigen freut es mich, dass gerade Herr Delaveaux, der sich bislang sämtliche Vorlagen noch in Papierform zustellen lässt, nun offenbar zunehmend mit dem Ratsinformationssystem zurechtkommt.“

OB Letz auf die Vorwürfe von Stadtrat Karl-Heinz Delaveaux

Und legt nach: „Im Übrigen freut es mich, dass gerade Herr Delaveaux, der sich bislang sämtliche Vorlagen noch in Papierform zustellen lässt, nun offenbar zunehmend mit dem Ratsinformationssystem zurechtkommt. Vielleicht ist das ja ein guter Anlass, künftig im Sinne von Nachhaltigkeit und Effektivität auf unnötige Ausdrucke zu verzichten.“

Die Behauptung, die Stadt bewege sich nicht voran, entspreche laut Letz nicht den Tatsachen. Zahlreiche Projekte – von Infrastrukturmaßnahmen über die Weiterentwicklung der Innenstadt bis hin zu Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Klimaschutz – würden Schritt für Schritt umgesetzt. Letz dazu: „Manche Aufgaben erfordern sorgfältige Abstimmungen mit übergeordneten Behörden und Ministerien, die nicht über Nacht erledigt werden können. Seriöse Kommunalpolitik bedeutet: nachhaltige Lösungen vor hastigem Aktionismus.“

Zu viele Anfragen lähmen den Betrieb

Auffällig sei vielmehr, dass gerade derjenige, der von Stillstand spricht, die Verwaltung derzeit mit einer Vielzahl von Anfragen überhäufe. „Selbstverständlich beantworten wir diese gewissenhaft. Doch stellt sich die Frage: Wo bleiben die eigenen konstruktiven Vorschläge im Sinne der Stadt? Kritik allein führt nicht weiter – entscheidend ist, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln.“

In Sachen Ost-West-Trasse stellt der OB klar: „Richtig ist: Wir haben zusammen mit dem LBM erst vor Kurzem vereinbart, dass die Stadtratssitzung am 30.10.2025 dazu dienen soll, die Pläne des LBM zum Knotenpunkt Ochsenbrücke vorzustellen. Es ist daher irreführend, den Eindruck zu erwecken, dieser Termin sei in der Vergangenheit bereits verstrichen oder von mir verschoben worden.“ Ebenso sei die Behauptung, er hätte bei früheren Sitzungen Rückfragen bewusst unterbunden, unzutreffend, schreibt Letz. „Der Ablauf der damaligen Präsentation wurde im Einvernehmen mit den Fachleuten gestaltet, um zunächst eine strukturierte Darstellung aller Fakten zu ermöglichen. Von einer Verweigerung der Diskussion kann daher keine Rede sein.“

„Noch in diesem Jahr wird der LBM das Vorhaben ’Knotenpunkt Ochsenbrücke’ im Stadtrat präsentieren. Damit stellen wir sicher, dass die Debatte auf einer verlässlichen Grundlage geführt wird und der Stadtrat qualifiziert entscheiden kann.“

OB Letz präsentiert seinen Plan.﻿

Das Ziel sei klar: „Noch in diesem Jahr wird der LBM das Vorhaben ’Knotenpunkt Ochsenbrücke’ im Stadtrat präsentieren. Damit stellen wir sicher, dass die Debatte auf einer verlässlichen Grundlage geführt wird und der Stadtrat qualifiziert entscheiden kann“, ist sich Letz sicher.

Den Spansau-Termin mit Ministerin Schmitt kommentiert Letz wie folgt: „Es gehört zu den Aufgaben eines Oberbürgermeisters, bei repräsentativen Terminen präsent zu sein – mit Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie mit Vertreterinnen und Vertretern der Landespolitik. Solche Begegnungen dienen nicht nur der symbolischen Verbundenheit, sondern auch dem Aufbau von Vertrauen und Netzwerken, die für die Stadt von Vorteil sind. Der Vorwurf, hier würde ’gegessen statt gearbeitet’, wird den Tatsachen nicht gerecht.“