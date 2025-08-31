Rundum erneuert präsentierte sich das traditionsreiche Fischerstechen auf der Roseninsel. Und das kam bei den zahlreichen Zuschauern, die die Lanzenwettkämpfe auf der Nahe verfolgten, sehr gut an.

Die Neuauflage des Fischerstechens ist rundum geglückt. Nachdem das über Jahre hinweg nach dem Jahrmarkt zweitgrößte Volksfest in der Stadt zunehmend an Bedeutung verloren hatte, traf das neu konzipierte Ereignis nun auf eine überwältigende Resonanz.

i Engagierte Duelle gab es bei den Jugendmannschaften wie hier zwischen den Wrestling Tigers (rechts) und den MTV Warriors. Jens Fink

Bereits am Freitagabend kamen Hunderte von Besuchern an die Roseninsel und ließen sich an insgesamt 18 Verkaufsständen mit vielfältigen Gaumengenüssen und Getränken aller Art verwöhnen. Zur Eröffnung spielten „Die Nannys“ schwungvollen Swing, Jive und Rock ’n` Roll und brachten die Priegerpromenade mit ihrer Show zum Brodeln. „Da haben selbst im Regen noch viele Leute vor der Bühne getanzt und mit gerockt“, freute sich Dirk Nessel, seit März neuer Vorsitzender des Verkehrsvereins, der mit Vorstandskollegen und Vereinsmitgliedern das Fischerstechen in seiner überarbeiteten Form auf die Beine gestellt hatte.

i Im Duell gegen die DLRG Kirn verliert die Stecherin der Diakonie den Halt. Jens Fink

„Mit einem engagierten Team aus sehr guten Leuten haben wir dieses große Fest organisiert und neue Dinge umgesetzt“, bilanzierte Nessel zufrieden. Nicht zuletzt hätten es mehr als 40 Sponsoren ermöglicht, dass dieses Jahr nicht nur das Fischerstechen, sondern auch noch andere Projekte im Stadtgebiet vom Verkehrsverein angegangen werden könnten, wie etwa die unbedingt notwendige Sanierung des Salinenbrunnens. Oberbürgermeister Emanuel Letz zeigte sich als Schirmherr dankbar darüber, dass der vorherige Vorstand des Verkehrsvereins das von ihm ins Leben gerufene Fischerstechen bis zum letzten Jahr gemanagt habe. „Dies war die Basis dafür, dass der neue Vorstand dieses Fest wieder neu beleben konnte“, sagte Letz. Er zeigte sich zuversichtlich, dass der Verkehrsverein dieses für die Stadt so wichtige Ereignis auch zukünftig durchführen werde.

i Eigens für den Wettkampf lassen sich hier die Athleten der DLRG kunstvolle Frisuren flechten. Jens Fink

Feierlich kündigte Jens Wichmann, Stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsvereins, den Einmarsch der 22 teilnehmenden Mannschaften an. „Neptun Hajo“ taufte die Teams, die Wichmann zu sportlich fairen Wettkämpfen aufforderte. „Wer oben bleibt gewinnt, wer unten bleibt unterhält“, gab Wichmann das Motto des ersten Wettkampftages aus, an dem sich vier Jugendteams sowie Damen- und Herrenmannschaften beteiligten. Vereinsmannschaften wetteiferten dabei mit Teams von Unternehmen und Organisationen.

i Neptun Hajo taufte die teilnehmenden Mannschaften, beobachtet von (hinten, von rechts) Dirk Nessel und Jens Wichmann. Jens Fink

Spannung lag in der Luft, wenn die jeweils vier Ruderer ihre Boote gegeneinander in Angriffsposition brachten und die „Stecher“ versuchten, ihren Kontrahenten mit der langen Lanze gekonnt ins Wasser zu stoßen. Hunderte von Zuschauer verfolgten das Spektakel und quittierten jeden erfolgreichen Versuch eines Stechers mit lautem Jubel.

i Hunderte Zuschauer verfolgten am Samstag das Fischerstechen auf der Roseninsel. Jens Fink

Nach der sportlichen Gaudi hieß es dann „Wespengarde goes Fischerstechen“ mit live präsentierten Kreuznacher Gassenhauern und Rock und Pop vom Feinsten bot die Gruppe Backdoor, bevor dann bei Anbruch der Dunkelheit die Fackelschwimmer in die Nahe stiegen. Mit ihrer optisch beeindruckenden Formation leiteten die Schwimmer zum großen Feuerwerk über, das einen ereignisreichen Samstag effektvoll abrundete.