Gedichte von Anna Marita Engel Spabrücker Autorin schickt Waldi mit Vivaldi durchs Jahr 25.09.2025, 09:00 Uhr

i In Anna Marita Engels neuem Gedichtband "Die vier Jahreszeiten - beinah wie Vivaldi" begleiten Antonio und sein Vierbeiner Waldi den Leser durch Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Christine Jäckel

Anna Marita Engel hat zahlreiche Bücher für Erwachsene und für Kinder, Musicals und Liedtexte geschrieben, sie ist Moderatorin und Unterhaltungskünstlerin. Nun hat sie einen neuen Gedichtband veröffentlicht.

„Man muss sich selbst das Leben so einrichten, dass man darüber lächeln kann.“ Das sagt Anna Marita Engel und auf diesen Nenner lassen sich auch die Gedichte in ihrem neuen Band bringen. Er trägt den Titel „Die vier Jahreszeiten . . . beinah wie Vivaldi“ und ist mit heiteren und nachdenklichen Gedichten und Geschichten ein idealer Begleiter durch das Jahr.







Artikel teilen

Artikel teilen