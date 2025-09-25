Anna Marita Engel hat zahlreiche Bücher für Erwachsene und für Kinder, Musicals und Liedtexte geschrieben, sie ist Moderatorin und Unterhaltungskünstlerin. Nun hat sie einen neuen Gedichtband veröffentlicht.
„Man muss sich selbst das Leben so einrichten, dass man darüber lächeln kann.“ Das sagt Anna Marita Engel und auf diesen Nenner lassen sich auch die Gedichte in ihrem neuen Band bringen. Er trägt den Titel „Die vier Jahreszeiten . . . beinah wie Vivaldi“ und ist mit heiteren und nachdenklichen Gedichten und Geschichten ein idealer Begleiter durch das Jahr.