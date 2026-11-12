Protest gegen Pflegeverordnung Sozialstation Lauterecken: „Sind nicht gegen Reformen“ Roswitha Kexel 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Pflegedienstleiterin Kerstin Charalambous (rechts), ihre Stellvertreterin Melanie Schreiner (links), die Qualitätsbeauftragte Verena Klemm (Mitte) und weitere Beschäftigte der Ökumenischen Sozialstation Lauterecken-Wolfstein wollen mit vereinten Kräften dafür kämpfen, dass der Bundestag den Entwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz nachbessert. Charalambous

Die Ökumenische Sozialstation Lauterecken-Wolfstein akzeptiert eine Reformnotwendigkeit, aber keinesfalls eine Reduzierung von Leistungen für die Pflegebedürftigen.

Die Bevölkerung wird immer älter, der Pflegebedarf größer. Gleichzeitig steigen die Kosten im Pflegebereich immens, weshalb die Bundesregierung im vorliegenden Entwurf für ein Pflege-Neuordnungsgesetz (PNOG) gravierende Änderungen vorhat. Aktuell protestieren Pflegeverbände, Einrichtungen und Beschäftigte bundesweit gegen das geplante PNOG.







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