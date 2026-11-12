Die Ökumenische Sozialstation Lauterecken-Wolfstein akzeptiert eine Reformnotwendigkeit, aber keinesfalls eine Reduzierung von Leistungen für die Pflegebedürftigen.
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Die Bevölkerung wird immer älter, der Pflegebedarf größer. Gleichzeitig steigen die Kosten im Pflegebereich immens, weshalb die Bundesregierung im vorliegenden Entwurf für ein Pflege-Neuordnungsgesetz (PNOG) gravierende Änderungen vorhat. Aktuell protestieren Pflegeverbände, Einrichtungen und Beschäftigte bundesweit gegen das geplante PNOG.