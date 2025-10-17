Kirner Personalproblem Sozialamtsleiter soll das Bauamt miterledigen 17.10.2025, 11:00 Uhr

i Sven Schäfer, bisher Sozialamtsleiter, soll nun auch noch das Bauamt übernehmen. Sebastian Schmitt

In der Verbandsgemeinde Kirner Land soll Sven Schäfer als Leiter des Sozialamts künftig auch das Bauamt führen. Ihm soll ein Fachmann zur Seite gestellt werden, der noch zu finden ist.

Bei der Besetzung der frei werdenden Stelle des Bauamtsleiters muss sich die Verbandsgemeinde mit einem Kuriosum der Personalplanung behelfen. Sozialamtsleiter Sven Schäfer soll die Leitung des Bauamts mit übernehmen. Nun ist Schäfer kein Architekt und auch kein Tiefbauingenieur, also soll ihm eine fachliche Kraft zur Seite gestellt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen