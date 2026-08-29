Das traditionsreiche Café Wahl steht nach einem Insolvenzantrag auf der Kippe. Der junge Konditormeister Eric Mahlich kämpft um den Erhalt.
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Die Zukunft der traditionsreichen und beliebten Konditorei Café Wahl GmbH ist ungewiss. Gegen das 1887 gegründete Haus in der Kurhausstraße 19, mitten im Kurgebiet der Stadt, wurde am Freitag Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Rechtsanwalt Ingo Grünewald, einen Fachanwalt für Insolvenzrecht.