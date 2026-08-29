Antrag läuft seit Freitag
Sorge im Kurviertel: Café Wahl ist insolvent
Das traditionsreiche Café Wahl in der Kurhausstraße steht vor ungewisser Zukunft nach Insolvenzantrag.
Das traditionsreiche Café Wahl in der Kurhausstraße steht vor ungewisser Zukunft nach Insolvenzantrag.
Marian Ristow

Das traditionsreiche Café Wahl steht nach einem Insolvenzantrag auf der Kippe. Der junge Konditormeister Eric Mahlich kämpft um den Erhalt.

Lesezeit 1 Minute
Die Zukunft der traditionsreichen und beliebten Konditorei Café Wahl GmbH ist ungewiss. Gegen das 1887 gegründete Haus in der Kurhausstraße 19, mitten im Kurgebiet der Stadt, wurde am Freitag Insolvenzantrag gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Rechtsanwalt Ingo Grünewald, einen Fachanwalt für Insolvenzrecht.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren