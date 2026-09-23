Imagebroschüre zeigt Projekte Soonwaldstiftung und Förderverein Lützelsoon helfen Armin Seibert 23.09.2026, 19:30 Uhr

i Freuen sich über die neue Imagebroschüre zu den Hilfsprojekten: Isabell Müller (Mitte) mit Ingrid und Herbert Wirzius Armin Seibert

Förderverein Lützelsoon und die Soonwaldstiftung haben eine bunte Palette an Hilfsprojekten angestoßen. Nun liegt eine Broschüre mit 60 Seiten packender Projekte und persönlicher Geschichten – ein Leitfaden für Spender und Suchende.

„Gutes tun ist leicht, wenn viele helfen.“ Das ist das Motto von Herbert Wirzius, ehrenamtlicher Vorsitzender und Gründer des Fördervereins Lützelsoon (1996) und der Soonwaldstiftung (2001), die Hilfe für Kinder in Not leisten. Druckfrisch liegt nun erstmals eine 60-seitige Broschüre vor, in der übersichtlich die bunte Palette der Hilfsprojekte präsentiert wird: Griffige Texte, gute Bilder, starke Zitate und Zahlen.







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