Regionalbündnis Soonwald-Nahe
SooNahe ist Rainer Laufs „zweites Lebenswerk“ 
Seit 25 Jahren ein Team: Rainer Lauf (Mitte) mit Triwo-Gründer Peter Adrian (rechts) und Marco Krohn, der seit 2015 als Geschäft
Seit 25 Jahren ein Team: Rainer Lauf (Mitte) mit Triwo-Gründer Peter Adrian (rechts) und Marco Krohn, der seit 2015 als Geschäftsführer am Flugplatz wirkt.
Seibert Armin

Das Regionalbündnis Soonwald-Nahe feiert Silberjubiläum. Vorsitzender Rainer Lauf hat in einer beeindruckenden Rückschau zu den Wurzeln am ehemaligen Flugplatz Pferdsfeld eingeladen: Im Triwo-Technikpark geht der Blick optimistisch auch nach vorn.

Lesezeit 2 Minuten
. Zurück zu den Wurzeln: Rainer Lauf, Initiator und Vorsitzender des Regionalbündnisses Soonwald-Nahe erinnerte auf dem früheren Bundeswehrflugplatz und heutigen Triwo-Testgelände an den Beginn im Jahr 1997 nach dem „Fly out“ der Bundeswehr. Damals feierte man ein Friedensfest an der Kirche Eckweiler und von dort schlug er einen Bogen ins Jetzt.

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