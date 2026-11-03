Die Beziehungskiste von SooNahe ist mittlerweile deutschlandweit gefragt. Gerade vor Weihnachten gehen dazu etwa hunderte Bestellungen bei der Schatzkammer in Bad Sobernheim ein. Nun folgt die Hildegard-Kiste.
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Ihre mystischen Visionen und wegweisende theologische Schriften und ihr naturkundliches Wissen haben Hildegard von Bingen in der Region berühmt gemacht. Ihre Ernährungslehre mit der Grundidee des maßvollen Lebens und Nahrung als natürliches Heilmittel (vor allem Dinkel) passt sehr gut in die regional seit zwei Jahrzehnten verbreitete Marke SooNahe.