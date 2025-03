Sonniger Start in die Jubiläumssaison

Das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und hat einige neue Attraktionen für die Besucher vorbereitet. Der Rundgang zum Saisonstart war bestens besucht - auch dank des strahlenden Frühlingswetters.

Frühlingshaftes Bilderbuchwetter sorgte für eine Rekordkulisse bei der Saisoneröffnung mit einer exklusiven Führung unter dem Motto „Einblicke und Ausblicke“ im rheinland-pfälzischen Freilichtmuseum Bad Sobernheim anlässlich des 50-jährigen Bestehens. Museumsdirektorion Sabrina Hirsch dankte dabei für das ehrenamtliche Engagement von über 80 Mitarbeitenden sowie dem rund 1.000 Mitglieder zählenden Freundeskreis unter dem Alt-VG-Bürgermeister Rolf Kehl. Symbolisch waren alle ehrenamtlichen Helfer zum gemütlichen Kaffeetrinken auf die Kegelbahn eingeladen.

i Prosit auf eine gute Saison: Um eine Leader-Förderung in Höhe von 2000 Euro für bürgerschaftliches Engagement kümmerte sich Elvira Schneier (zweite von rechts) und überreichte die Präsentation im neu arrangierten "Dreschschuppen der Erinnerungen". Links Sabrina Hirsch und Monika Ebers, rechts Vorsitzender Uwe Engelmann. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Die Rundweg-Exkursion ging zur Flurkapelle Linz-Ockefels, wo die Leiterin neue Mitarbeiter und mit Christian Kessel aus Rehbach den neuen Bauhofleiter vorstellte. Am Backhaus Hasselbach erfuhr die Wanderschar, dass BG-Bürgermeister Uwe Engelmann neuer Vorsitzender des Stiftungsrates ist. Dank finanzieller Unterstützung des Freundeskreises konnte das Haus Wallhausen mit Schiefer verkleidet werden – Wandmalerei im Inneren soll freigelegt werden.

Neu im Museum ist das Handwerksmetier eines Spenglers. Der Metallarbeiter bezieht seine eigene Werkstatt im Nebengebäude des Gehöftes aus Weinsheim. Feierliche Einweihung ist beim Pflanzentag am 6. April um 14 Uhr. Bekanntlich wird an jedem ersten Sonntag im Monat den Besuchern die Faszination alter Handwerke optisch präsentiert, denn „klappern gehört zum Handwerk“ und das Museumsmotto „…erleben wie es wirklich war“ sei mehr denn je authentischer Publikumsmagnet und ein Erlebnis für die ganze Familie. Im Jubiläumsjahr 2025 gibt es zusätzlich weitere spezielle Veranstaltungen.

i Beim Rundgang lauschten viele den Erläuterungen von Museumleiterin Sabrina Hirsch. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Das Schul- und Backhaus Neuwied Heddesdorf war einst das erst, errichtete „Logo-Haus“. Vor Jahren wurde das Fachwerk saniert, in diesem Winter die Treppe abgetragen und erneuert. Hier gab Sabrina Hirsch jene „Ausblicke“ der begeisterten Besucher preis. „Der Zeitschnitt soll dahingehend verschoben werden, wo der eigene Erfahrungshorizont anfängt“, will salopp heißen: Bislang endet der Zeithorizont vor etwa 100 Jahren, jetzt sollen quasi jüngere Epochen dazukommen. Die Remise und der Kiosk aus der Nachkriegsepoche sind sichtbare Anzeichen, das Gehöft Neuburg soll authentisch die 1960er-Jahre, den damaligen Wohnraum und die Probleme sowie den Umbruch in der Landwirtschaft und die Modernisierung abbilden.

i Die Kegelbahn "Elsens Garten" wurde zum Ehrenamtskaffee. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Neu gestaltet ist der Dreschschuppen am Eingang, wo es um „Stiggelcher“ und lieb gewonnene Erinnerungen von Anno dazumal geht, was das Kopfkino anregen und einen Besuch noch attraktiver machen werde. Da menschelt es, da ist jedes Utensil ein nostalgischer Hingucker: Ob ein Frisörstuhl, lose Ware oder Sauerbrot, die „Kinnerscheeß“, in der die jüngere Schwester kutschiert wurde, ein Quetscheschmier-Kessel, Kittelschürze, Schlaghosen oder das erste Fahrrädchen.

Im Eingangsbereich soll es eine Fotowand mit Portraits der Ehrenamtlichen geben, damit die Öffentlichkeit erfährt, wie breit gefächert das Ehrenamt aufgestellt ist, und der aktiven Mithilfe ein Gesicht verleiht.