Die Touristenattraktion am Sobernheimer Naheufer startet am 1. Mai in die Saison. Alljährlich kommen rund 80.000 Besucher, in guten Jahren sind noch mehr. Zur Eröffnung der Saison gibt es Musik und der Nahegarten hat einen neuen Pächter.

Wenn der Sommer so freundlich und sonnig wird, wie es die vergangenen Frühlingswochen versprechen, dann dürften sich am Bad Sobernheimer Barfußpfad in dieser Saison wieder locker 80.000 Besucher oder mehr tummeln. Im vergangenen Jahr waren es etwa 78.000, allerdings spielte da Petrus auch an vielen Tagen nicht mit.

Die Saison startet wie immer am 1. Mai und die Mitarbeiter des Bauhofs haben die Vorbereitungen auf dem weitläufigen Gelände schon weitgehend abgeschlossen, berichtet Ralf Schneberger, Touristikchef und Leiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WiföG) der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. In der letzten Woche vor der Eröffnung soll dann noch die Hängebrücke installiert und auch vom Tüv abgenommen werden. Dann können sich die Barfußpfad-Fans auf den Rundweg neben und durch die Nahe machen.

Eintrittspreise bleiben unverändert

Die Eintrittspreise bleiben unverändert, sagt WiföG-Mitarbeiterin Pia Ottenbreit. Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder und Jugendliche 3,50 Euro. Außerdem gibt es unterschiedliche Familientickets und Jahreskarten – genau wie in den vergangenen Jahren. Die Besucher erwartet teils das bewährte Kassenteam, aber auch einige neue Gesichter. Bei den Mitarbeitern, die die Verbandsgemeinde Nahe-Glan am Kassenhäuschen einsetzt, habe es zuletzt noch einige Veränderungen gegeben, so Ottenbreit. Drei Mitarbeiter sind neu an Bord, andere haben aufgehört. Insgesamt sind dort den Sommer über sieben Beschäftigte im Einsatz.

Schon seit zwei Jahren versucht die Verbandsgemeinde, entlang der Strecke für mehr Schatten zu sorgen. Bäume und Sonnensegel waren angedacht, doch bisher gibt es dafür noch keine Lösung. Denn das Gelände wird bis links und rechts dicht an den Pfad landwirtschaftlich genutzt, so dass dort weder Pflanzungen noch Installationen möglich sind. „Das Thema soll aber auf lange Sicht angegangen werden“, bestätigt Ottenbreit.

Denn wenn die Sonne allzu stark vom Himmel brennt, gibt es für die Besucher nur wenige schattige Plätze, um sich abzukühlen. Ein bisschen ein Geheimtipp ist für eine Pause auf halber Strecke das Museum Nahe der Natur in Staudernheim, dessen Toiletten die Barfußpfadnutzer gratis mitbenutzen können. Dort gibt es einen schattigen Moosgarten und andere Ruheplätze im Grünen und oft auch Kaffee und Kuchen.

i Der Bad Sobernheimer Barfußpfad gehört zu den wichtigsten Touristenattraktionen im Kreis Bad Kreuznach. Silke Jungbluth-Sepp

Der Nahegarten am Start und Ziel des Barfußbads hat in diesem Jahr einen neuen Pächter bekommen. Noch ist deshalb die Webseite des Nahegartens, die mit der Homepage des Barfußpfades verlinkt ist, nicht erreichbar. Der neue Pächter ist Zoran Perovic. Er ist bekannt als Betreiber des Kinderlands und der Eventgastronomie Madagasga in Bad Kreuznach. Mit seinem Partner Tobias Kaaden und seinem Bruder Radvon Perovic als Küchenchef betreibt er zudem das Restaurant Riverside in Bingen.

Zur Eröffnung am 1. Mai soll laut Ottenbreit auch das Team von Perovic in seinen neuen Verkaufsständen an den Start gehen. Die offizielle Eröffnung am Maifeiertag beginnt um 15 Uhr, wenn Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann (SPD) den Startschuss für die Eröffnung gibt. Bei dieser Gelegenheit haben die Sobernheimer und ihre Gäste auch die Gelegenheit, den neuen Pächter Zoran Perovic und das Angebot des Nahegartens kennenzulernen.

i Für den Bad Sobernheimer Barfußpfad gibt es bereits Vorausbuchungen für die kommende Saison. Lena Reuther

Ab 14.30 Uhr sorgt am Eröffnungstag das Duo Latelounge 2 mit Silke Vorrath bis 17 Uhr für gute Laune. Auch mit den Vorausbuchungen für die Saison ist Ottenbreit bereits sehr zufrieden. An Feiertagen und in den Ferien ist der Barfußpfad ohnehin gut besucht, von Einzelbesuchern, Familiengruppen und Ferienfreizeitgruppen. Aber auch für die Zeit kurz vor den Sommerferien haben sich schon zahlreiche Schulen, Kindergärten und Jugendgruppen angemeldet.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.barfusspfad.com