Welcher Ort wäre besser geeignet für ein Konzert über Gott und die Welt als die Schlosskirche? Das fanden auch The Mokkas. Sie dankten der Kirchengemeinde, dass sie ihre „Hauskirche“ für die Darbietung ihrer Musik nutzen durften. Mit dem Aufbau der Instrumente und Stühle im Chorraum schafften sie eine Art Wohnzimmeratmosphäre, die sie von ihren bisherigen Konzerten gewohnt sind.

The Mokkas – das sind Eri (Gesang) und Georg Kipp (Gesang, Bass, Gitarre), Aleks (Gesang, Piano, Flöte, Geige) und Thorsten Blöck (Gesang, Akustische und E-Gitare) sowie Jens Küstner (Gesang, Schlagzeug, Banjo, Gitarre, Piano). Beim Konzert in der Schlosskirche war Jens Küstner jedoch erkrankt, daher übernahm Kantor Benedikt Schwarz den Part des Schlagzeugs. Die Ehepaare Blöck und Kipp kennen sich aus Studententagen in Mainz in den 1990er-Jahren. Als sie sich nach Jahren wiedertrafen und während der Corona-Pandemie erste Überlegungen in Richtung Bandgründung anstellten, war es nur noch ein kleiner Schritt, bis diese umgesetzt wurden. In dieser Zeit gründeten Alexandra und Thorsten Blöck auch gemeinsam ein weiteres Projekt: www.sandysongsandpoems.com. Seit Ende 2022 ist der Schlagzeuger Jens Küstner Bandmitglied.

Texte schreiben sie selbst

The Mokkas schreiben ihre Texte und Songs selbst und beziehen sich dabei auf die Bibel, Kirche und Gemeinde, aber auch auf die Corona-Krise oder ganz persönliche Erlebnisse wie beispielsweise Gedanken zur silbernen Hochzeit von Erika und Georg Kipp. Sie wollen mit ihrer Musik „Botschafter mittendrin“ für die christliche Botschaft sein. Für das Konzert in der Schlosskirche hatten The Mokkas ein Textbuch mit Grafiken von Georg Kipp kreiert, damit die Zuhörer mitlesen oder -singen konnten, denn ihre Texte sind englischlastig. Von 22 Songs im Textbuch sind 15 in englischer Sprache und sieben in deutscher Sprache verfasst. Alexandra Blöck und Georg Kipp moderierten abwechselnd den Abend und erläuterten Hintergründe zu den Liedern, die sich mit Glaubensfragen, der Schöpfung, Liebe, Geburt und Tod sowie Dankbarkeit mit Bezug zu Jesus und zur Bibel beschäftigen. Sie unterhielten gefühlvoll auf wohltuende Weise und mit Pep und Pop die Zuhörer in der Schlosskirche. Im Anschluss an das knapp zweistündige Konzert bestand Gelegenheit zum Gedankenaustausch bei einem Glas Wein oder Wasser.

Der Eintritt war frei, Spenden zugunsten des Dr.-Carl-Kircher-Hauses im Evangelischen Altenzentrum wurden jedoch gern angenommen.

Nähere Informationen inklusive Hörproben zu The Mokkas und ihrer Musik finden Interessierte unter www.the-mokkas.de. E-Mail-Kontakt für Buchungsanfragen: info@the-mokkas.de (Erika Kipp oder Alexandra Blöck). Empfehlenswert ist auch ein Klick auf das Projekt https://www.sandysongsandpoems.com.