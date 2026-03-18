Geldsegen für VG Nahe-Glan Sondervermögen: Rund 14,4 Millionen Euro fließen in VG Silke Jungbluth-Sepp 18.03.2026, 13:00 Uhr

i Rund 14,4 Millionen Euro fließen in die VG Nahe-Glan, dank des Investitionsprogramms des Bundes und Landesmitteln. Was soll mit dem Geld sinnvollerweise gemacht werden? Oliver Berg/dpa. dpa

Es ist eine große Summe, die verteilt über zehn Jahre in die VG Nahe-Glan fließt: 14,4 Millionen Euro können in Schulen, Straßen und andere Bauprojekte investiert werden – dank des Sondervermögens des Bundes und Landesmittel. Was ist möglich?

Es klingt wie ein gewaltiger Betrag. Insgesamt 5,45 Milliarden Euro stehen in Rheinland-Pfalz für Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Klima bereit. Die Mittel stammen in erster Linie aus dem Sondervermögen des Bundes, hinzu kommen 600 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt.







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