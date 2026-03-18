Geldsegen für VG Nahe-Glan
Sondervermögen: Rund 14,4 Millionen Euro fließen in VG
Rund 14,4 Millionen Euro fließen in die VG Nahe-Glan, dank des Investitionsprogramms des Bundes und Landesmitteln. Was soll mit
Rund 14,4 Millionen Euro fließen in die VG Nahe-Glan, dank des Investitionsprogramms des Bundes und Landesmitteln. Was soll mit dem Geld sinnvollerweise gemacht werden?
Oliver Berg/dpa. dpa

Es ist eine große Summe, die verteilt über zehn Jahre in die VG Nahe-Glan fließt: 14,4 Millionen Euro können in Schulen, Straßen und andere Bauprojekte investiert werden – dank des Sondervermögens des Bundes und Landesmittel. Was ist möglich?

Lesezeit 2 Minuten
Es klingt wie ein gewaltiger Betrag. Insgesamt 5,45 Milliarden Euro stehen in Rheinland-Pfalz für Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Klima bereit. Die Mittel stammen in erster Linie aus dem Sondervermögen des Bundes, hinzu kommen 600 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren