Es ist eine große Summe, die verteilt über zehn Jahre in die VG Nahe-Glan fließt: 14,4 Millionen Euro können in Schulen, Straßen und andere Bauprojekte investiert werden – dank des Sondervermögens des Bundes und Landesmittel. Was ist möglich?
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Es klingt wie ein gewaltiger Betrag. Insgesamt 5,45 Milliarden Euro stehen in Rheinland-Pfalz für Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Klima bereit. Die Mittel stammen in erster Linie aus dem Sondervermögen des Bundes, hinzu kommen 600 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt.