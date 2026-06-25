141 Millionen Euro aus dem Bundessondervermögen stehen bereit – doch wer profitiert davon? Im Kreis Bad Kreuznach wird um die Verteilung gerungen. Während Bildung ganz oben auf der Liste steht, gibt es aus dem Plenum Kritik.
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141,49 Millionen Euro: Die sollen aus dem Sondervermögen „ Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes in den Kreis Bad Kreuznach und dessen Kommunen fließen. Gut gebrauchen können die den Geldsegen, doch wie soll er aufgeteilt werden und welche Bereiche genießen bei den Investitionen Priorität?