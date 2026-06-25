33 Millionen Euro für Bildung Sondervermögen fließt im Kreis Bad Kreuznach in Schulen Markus Kilian 25.06.2026, 15:00 Uhr

i Der Erweiterungsbau der Don-Bosco-Schule ist eine von vielen Baustellen, wenn es um die Schulen im Kreis Bad Kreuznach geht. Die Mittel aus dem Bundessondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität könnten helfen. Markus Kilian

141 Millionen Euro aus dem Bundessondervermögen stehen bereit – doch wer profitiert davon? Im Kreis Bad Kreuznach wird um die Verteilung gerungen. Während Bildung ganz oben auf der Liste steht, gibt es aus dem Plenum Kritik.

141,49 Millionen Euro: Die sollen aus dem Sondervermögen „ Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes in den Kreis Bad Kreuznach und dessen Kommunen fließen. Gut gebrauchen können die den Geldsegen, doch wie soll er aufgeteilt werden und welche Bereiche genießen bei den Investitionen Priorität?







Artikel teilen

Artikel teilen