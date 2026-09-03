Edle Tropfen in der Natur Sommerlocher Wein-Wandern verbindet Ausblick mit Genuss Dieter Ackermann 03.09.2026, 13:08 Uhr

i Nach dem Erwerb des Weinglases und dem Genuss des „Startpiloten“ begaben sich die Teilnehmer auf den Rundkurs der Wein Wanderung. Dieter Ackermann

Wieder einmal ein voller Erfolg war das Sommerlocher Weinfest in Verbindung mit dem Sommerlocher Wein-Wandern: Über Wald und Flur ging es für zahlreiche Teilnehmer – und an den Rastplätzen durfte fleißig verkostet werden.

Tolles Wanderwetter, allerbeste Feierlaune und eine wunderbare Genussvielfalt prägten das zweitägige, 49. Sommerlocher Weinfest und das siebte Sommerlocher Wein-Wandern. Hunderte von begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten dabei ganz tief eintauchen in die tolle, von einer gesunden Vielfalt geprägte Geschmacksvielfalt der Sommerlocher Weine, die von den Weingütern Barth, Keber-Kolling und Edgar Orben ausgeschenkt wurden.







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