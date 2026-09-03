Wieder einmal ein voller Erfolg war das Sommerlocher Weinfest in Verbindung mit dem Sommerlocher Wein-Wandern: Über Wald und Flur ging es für zahlreiche Teilnehmer – und an den Rastplätzen durfte fleißig verkostet werden.
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Tolles Wanderwetter, allerbeste Feierlaune und eine wunderbare Genussvielfalt prägten das zweitägige, 49. Sommerlocher Weinfest und das siebte Sommerlocher Wein-Wandern. Hunderte von begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten dabei ganz tief eintauchen in die tolle, von einer gesunden Vielfalt geprägte Geschmacksvielfalt der Sommerlocher Weine, die von den Weingütern Barth, Keber-Kolling und Edgar Orben ausgeschenkt wurden.