Weinfest am Mühlenteich Sommerliches Wetter, Partymusik und leckere Weine Jens Fink 17.06.2026, 20:00 Uhr

i Vor traumhafter Kulisse am Mühlenteich ließen sich diese Weinliebhaber die edlen Tropfen munden. Jens Fink

Die „Weinparty am Mühlenteich“ der beiden Langenlonsheimer Winzer Christian Honrath und Julian Haas hat die Besucher angesprochen. Hunderte wollten mitfeiern.

Auch die dritte, von Christian Honrath und Julian Haas organisierte „Weinparty am Mühlenteich“ war ein voller Erfolg. „Da hat wirklich alles gepasst. Das sommerliche Wetter war wie bestellt. Dazu das einzigartige Ambiente an der alten Nahebrücke, die Partymusik und die gute Laune unserer Gäste“, resümiert Christian Honrath.







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