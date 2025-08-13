Musik und bildende Kunst, beide ein Fest für die Sinne, treffen in diesen Wochen zusammen, ergänzen und befruchten sich gegenseitig. Und zumindest von der Kunst wird auch über die Akademieveranstaltungen hinaus etwas bleiben.

„Ja, die Musik ist da!“, antwortet Udo Schneberger, Initiator und künstlerischer Leiter der Mattheiser Sommer-Akademie, vor deren Eröffnung im Kaisersaal auf die bei einer Begrüßung gefallene Bemerkung, dass es nun also wieder losgehen kann. „Ja, die Kunst ist da!“, hätte zugleich Walter Brusius sagen können. In Brusius’ Fall ist das die Malerei. Neben den Klängen wirken hier die Farbtöne. Dreimal kann man in diesem Sommer in Bad Sobernheim dem Werk von Brusius begegnen. Am wichtigsten ist wohl die Wandmalerei auf dem Platz an der Marumstraße vor dem heutigen Eingang zur alten Marumfabrik. Dieses Werk wird bleiben. Von den Dimensionen dieser Wand schwärmt auch Brusius selbst. In Bad Kreuznach hat er schon zwei Projekte ähnlicher Art fertiggestellt, doch in kleinerem Ausmaß. Als Verbeugung vor der Geschichte des Hauses hat Walter Brusius die Erzählung des Alten Testaments von Moses und dem brennenden Dornbusch ausgewählt – ein Hoffnungszeichen.

Temporäres Atelier in der Großstraße bezogen

In der Großstraße zwischen der Buchhandlung und dem Ehrenamtsraum ist ihm ein Laden zur Verfügung gestellt worden. Karg hat er dort sein Sommeratelier eingerichtet, zum Nachdenken und Skizzieren. Schlafen lässt sich zur Not dort auch. Doch meist nimmt er den kurzen Weg zu seiner Wohnung in Bad Kreuznach in Kauf. Auch Texte des Malers liegen auf dem Regal. Eine Reihe Atelierhefte, deren letzte Nummer die 29 zu sein scheint, haben die Arbeit begleitet. Kleinere Arbeiten hängen an der kargen Wand, die ihnen bereitwillig den Platz überlässt. Frische „Kritzeleien“, noch frisch auf dem Schreibtisch liegend, lassen Überlegungen zu, wie so etwas dann später seinen Platz in größeren Formaten finden kann. Eine Staffelei gibt es nicht. Die Konzentration, so lässt sich vermuten, liegt auf dem Wandbild. Hier und vor allem am Platz vor der alten Marum-Fabrik kann man den Künstler treffen.

Schließlich – und da schließt sich der Kreis von Sommeratelier und Sommerakademie – hat sich der Kaisersaal, Standort der Eröffnung und von elf der großen Konzerte der Mattheiser Akademie, als idealer Platz für einige seiner Bilder herausgestellt. Eine besonders beabsichtigte Nähe zur Musik habe die Auswahl der Werke nicht bestimmt, meint Brusius. Von dem, was zur Verfügung stand, habe er genommen, was passend erschien.

i Für drei Monate hat der Bad Kreuznacher Maler Walter Brusius ein Sommeratelier in der Bad Sobernheimer Großstraße bezogen. Wilhelm Meyer

So wenig wie nötig, das ist eine Maxime des Malers. Griffig fast möchte man die raumlosen Zeichen auf einfarbigen Hintergründen nennen. Chiffren, die nicht aufgehen, Spannungseinheiten. Als habe der Saal gerufen. Unaufdringlich, aber mit größter Selbstverständlichkeit, hat der Kaisersaal zu seiner Festzeit noch einmal hinzugewonnen. Wie einen Ritterschlag kann man da das große Lob von Rudi Hill, einem derer, die die Mattheiser Akademie mit ins Werk gesetzt haben und ihr unverändert treu geblieben sind, für die Arbeiten von Brusius werten.