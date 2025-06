Drei Tage lang wurde aus dem Kornmarkt eine einzige Tanzfläche. Zwischen Showtanz und Freestyle wurde alles angeboten, was das Herz begehrt – mit Erfolg: Bei ausgelassener Stimmung feierten die Menschen auf dem Platz in der Innenstadt.

Drei Tage lang wurde der Kornmarkt zur Tanzfläche der Stadt. Vom 20. bis 22. Juni feierten Groß und Klein, Alt und Jung bei „Bad Kreuznach tanzt“ ein Musik- und Tanzwochenende mit DJ-Sets, Live-Auftritten, Kinderprogramm und Schaumpartys. Der Eintritt war frei, die Stimmung ausgelassen.

Am Samstagabend brachte DJ Ernie die Menge in Bewegung. Er legte ab 22 Uhr auf – und die Stimmung auf dem Platz veränderte sich. Erst zögerlich, dann mit voller Wucht. Gruppen bildeten sich, Fremde tanzten nebeneinander. Jugendliche sprangen lachend durch die Menge, Eltern tanzten mit ihren Kindern, ältere Gäste klatschten im Kreis oder schwangen die Hüfte. Es war kein Wettbewerb, sondern ein Miteinander. „Geil!“, rief ein Tänzer im Vorbeigehen – und verschwand lachend in der Menge.

DJ Ernie legte mitreißende Songs auf

DJ Ernie – im grünen Shirt und entspanntem Blick – ist in der Region für seine mitreißenden Sets bekannt. Sein Auftritt war ein Mix aus aktuellen Beats, Klassikern und tanzbaren Grooves, die den Kornmarkt pulsieren ließen.

Besonders gefeiert wurde „YMCA“ von Village People – kaum angespielt, flogen die Arme nach oben. „Cha Cha Slide“, das Fliegerlied und „Macarena“ brachten alle in Bewegung. Auch „Stand by Me“ wurde zum Sing- und Tanzmoment.

Immer wieder rief Ernie: „Und jetzt alle – Hände hoch!“ Und der Platz gehorchte. Ein ganzes Stadtviertel streckte sich tanzend dem Nachthimmel entgegen.

Showtanz-Wettbewerb mit Gruppen aus der Region

Am Nachmittag hatte Live-Musiker Alfredo das Publikum eingestimmt. Beim Showtanz-Contest präsentierten Gruppen aus der Region ihre Choreografien. Am Freitag eröffnete eine Schaumparty das Wochenende, am Sonntag rundeten Kinderdisco und Familienprogramm das Geschehen ab.

Bars, Restaurants und die Eisdiele rund um den Kornmarkt waren geöffnet, die Stimmung offen und friedlich. Wer nicht tanzte, schaute zu – und einige, die nur schauen wollten, tanzten bald mit.

Drei Tage lang hat Bad Kreuznach gezeigt, wie Musik und Tanz verbindet – wenn der Platz offen, der Rhythmus mitreißend und jeder willkommen ist.