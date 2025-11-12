Strom aus Hochstetten-Dhaun
Solarpark ist nun offiziell in Betrieb
Investor Javier Pastor-Teverga (3. von links) (JT Solarbau GmbH) nimmt gemeinsam mit Ortsbürgermeister Hans Helmut Döbell, VG-Bürgermeister Thomas Jung und weiteren Vertretern aus Politik und Verwaltung den Solarpark offiziell in Betrieb.
Zukünftig wird in Hochstetten-Dhaun Strom erzeugt, denn der neue Solarpark ist offiziell in Betrieb gegangen. Allerdings wartet man noch auf Genehmigungen für den geplanten Batteriespeicher.

Der große Moment ist da: Am Mittwoch ist der Solarpark offiziell in Betrieb gegangen – die Module liefern Strom, alle Bauarbeiten sind abgeschlossen und das neue Umspannwerk wurde an den Investor übergeben. Javier Pastor-Teverga, Geschäftsführer der JT Solarbau GmbH, betätigte persönlich den Startknopf des Solarparkes.

