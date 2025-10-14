Aktion in Bad Kreuznach
Sofas und Co.: Kostenlose Entsorgung im Pariser Viertel
Das Angebot, unter anderem seinen Sperrmüll im Pariser Viertel abzuliefern, wurde am vergangenen Samstag sehr gut angenommen.
Das Sperrmüll Pop-up in der Kilianstraße war erfolgreich. Dort konnten am vergangenen Samstag, 11. Oktober, Bewohner des Pariser Viertels kostenlos Möbel, Sofas und weiteres abgeben. Die Idee dazu hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises.

Zum ersten Mal fand am vergangenen Samstag in Bad Kreuznach ein Sperrmüll Pop-up statt. Hinter dem etwas sperrigen Begriff steckt eine tolle Idee des Abfallwirtschaftsbetriebs im Landkreis Bad Kreuznach (AWB), der den Bewohnern des Pariser Viertels die Möglichkeit gab, Möbel, Matratzen, Teppiche, Metalle und viele weitere sperrige Güter auf dem Parkplatz Kilianstraße kostenlos abzugeben.

