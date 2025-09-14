In unserer Bilanz zu seinem ersten Amtsjahr kam dem Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg einiges zu kurz. In einer eigenen Stellungnahme nennt er seine Schwerpunkte.

Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (Wählergruppe Ruegenberg) ist seit rund einem Jahr im Amt. Darüber hatten wir berichtet. Nun äußert sich Ruegenberg in einer Pressemitteilung zu dieser Berichterstattung.

„Im Bericht wird dargestellt, dass die Sanierung des Freizeitparks erst durch die Landesförderung Regionales Zukunftsprogramm möglich war oder angegangen wurde. Das ist chronologisch falsch. Der Aufschlag für die Umsetzung der Neugestaltung war möglich durch die von mir eingeworbene Leaderförderung“, schreibt Ruegenberg. „Der zweite große Baustein ist das Programm ,Begleitprojekt Stadt.Land.Stark.’, mit dem die Verbesserung des ,Biotopwertes’ gefördert wird. Diese Kombination wurde möglich, weil der Rat auf meinen Vorschlag hin zugestimmt hat, das Leaderprojekt nur für die Spiel- und Klettergeräte zu verwenden. Dadurch blieb ein hoher Bedarf an Gartenbau übrig, der mit den Stadt.Land.Stark.-Mitteln zu 90 Prozent gefördert wird.“

Diese beiden Projekte würden gerade angegangen. Die Mittel aus dem Zukunftsprogramm könnten dann wieder für Erlebniswert für die Älteren verwandt werden.

„Ich freue mich zudem über erfolgreich angestoßene gesellschaftliche Veränderungen, mit denen ich in vielen kleinen Schritten die Lebensqualität in unserer Stadt verbessere – und das ist keinesfalls ein ,Klein-Klein’.“

„Auch meine politische Schwerpunktsetzung im Bereich Infrastruktur und Bauen wurden im Bericht nicht richtig wiedergegeben: Wichtig sind der Erhalt der Infrastruktur – Nahebrücke, Kindergärten und die Umgestaltung des Bahnhofsplatzes, der seit der Verlegung des Ausgangs nach Westen dort keine sinnvollen Fußwege mehr hat. Große Straßenprojekte in der Stadt werde ich versuchen zu vermeiden, weil die von den Bürgern über wiederkehrende Beiträge zu einem großen Teil bezahlt werden müssen. Die L232 ist kurz vor Baubeginn“, teilt Ruegenberg mit.

Enge Zusammenarbeit mit Werbegemeinschaft

„Ich freue mich zudem über erfolgreich angestoßene gesellschaftliche Veränderungen, mit denen ich in vielen kleinen Schritten die Lebensqualität in unserer Stadt verbessere – und das ist keinesfalls ein ,Klein-Klein’. Dazu gehören ein sehr gutes Verhältnis zum IB-Jugendhaus und gemeinsame Veranstaltungen etwa ,Zeit-Zusammen’ bei dem Jung und Alt zusammenkommen.“ „Tanz im Park“ sei dieses Jahr nicht geplant gewesen, weil die Stadt dafür kein Personal habe. Mithilfe von Ehrenamtlichen und Sponsoren habe der Tanz dennoch starten können, betont der Stadtchef. „Auch der ,Poetry-Slam’ am 20. September ist nur persönlichem Engagement zu verdanken“, so Ruegenberg, und ergänzt: „Fast unsichtbar bleibt meine enge Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft ,SoAktuell’“. Die genannten Veranstaltungen förderten die Identifikation mit der Stadt und ehrenamtliches Engagement. „Zudem pflege ich engen Kontakte zu den Betrieben vor Ort.“