Auftrag für MSA-Webseite
Sobernheims Stadtchef übergeht VG-Veto mit Eilentscheid
Bei der Mattheiser-Sommerakademie präsentieren Musikstudenten aus vielen Nationen gemeinsam mit den Dozenten ihr Können. 2027 is
Bei der Mattheiser-Sommerakademie präsentieren Musikstudenten aus vielen Nationen gemeinsam mit den Dozenten ihr Können. 2027 ist es wieder soweit. Ob es bis dahin eine moderne Webseite als Werbemittel für das Spektakel gibt?
Bernd Hey

Die Mattheiser-Akademie sollte einfach nur eine neue Webseite bekommen. Das Ratsvotum war nicht regelkonform und wurde ausgesetzt. Statt den Rat erneut zu fragen, vergibt der Stadtchef den Auftrag kurzerhand als Eilentscheidung. Ist das zulässig? 

Lesezeit 3 Minuten
Die Ungereimtheiten rund um die Auftragsvergabe für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie gehen weiter. Denn statt den Stadtrat erneut beschließen zu lassen, hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) den Auftrag offenbar kurzerhand auf eigene Faust als Eilentscheidung vergeben.
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