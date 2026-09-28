Auftrag für MSA-Webseite Sobernheims Stadtchef übergeht VG-Veto mit Eilentscheid Silke Jungbluth-Sepp 28.09.2026, 10:00 Uhr

i Bei der Mattheiser-Sommerakademie präsentieren Musikstudenten aus vielen Nationen gemeinsam mit den Dozenten ihr Können. 2027 ist es wieder soweit. Ob es bis dahin eine moderne Webseite als Werbemittel für das Spektakel gibt? Bernd Hey

Die Mattheiser-Akademie sollte einfach nur eine neue Webseite bekommen. Das Ratsvotum war nicht regelkonform und wurde ausgesetzt. Statt den Rat erneut zu fragen, vergibt der Stadtchef den Auftrag kurzerhand als Eilentscheidung. Ist das zulässig?

Die Ungereimtheiten rund um die Auftragsvergabe für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie gehen weiter. Denn statt den Stadtrat erneut beschließen zu lassen, hat Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) den Auftrag offenbar kurzerhand auf eigene Faust als Eilentscheidung vergeben.







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