Rüge der Kommunalaufsicht Sobernheims Stadtchef Ruegenberg kritisiert Verwaltung Silke Jungbluth-Sepp 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg reagiert schmallippig auf Anfragen zur Entscheidung des Kreisrechtsausschusses. Er sieht Versäumnisse der Verwaltung bei der Vorbereitung der ursprünglichen Sitzung. Jungbluth-Sepp. Silke Jungbluth-Sepp

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg hat den Stadtrat über die Rüge der Kreisverwaltung informiert und seine Eilentscheidung verteidigt. Dass die Vergabe der MSA-Website fehlerhaft abgelaufen war, sieht er als Versäumnis der Verwaltung.

Es war eine deutliche Rüge, die die Kommunalaufsicht dem Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hat zukommen lassen. Im September ließ er die Frage unserer Zeitung, warum er das Mittel des Eilauftrags gewählt hatte, nachdem die erste Vergabe der neuen Webseite für die Mattheiser Sommer-Akademie (MSA) nicht rechtskonform abgelaufen war, zunächst unbeantwortet und verwies nun bei neuerlicher Nachfrage kurz angebunden ...







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