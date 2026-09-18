Vergabe nicht regelkonform? Sobernheims Rat muss nach VG-Veto erneut entscheiden Silke Jungbluth-Sepp 18.09.2026, 17:00 Uhr

i Die Homepage der Mattheiser Sommer-Akademie ist veraltet und soll durch eine neue Webseite ersetzt werden. Doch die Auftragsvergabe durch den Bad Sobernheimer Stadtrat ließ VG-Bürgermeister Uwe Engelmann formal aussetzen. Silke Jungbluth-Sepp

War die Auftragsvergabe für die neue Webseite der Mattheiser Sommer-Akademie nicht regelkonform? Zumindest wirft der Ablauf in der Ratssitzung so viele Fragen auf, dass VG-Bürgermeister Uwe Engelmann die Auftragsvergabe formal ausgesetzt hat.

Dass die Auftragsvergabe eines Stadtrats durch den Verbandsgemeindebürgermeister ausgesetzt wird, dürfte nicht allzu häufig vorkommen. In Bad Sobernheim ist nun genau das geschehen. Denn die Art und Weise, wie der Stadtrat um Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) den Auftrag für eine neue Webseite vergeben hat, wirft nach Einschätzung von VG-Bürgermeister Uwe Engelmann (SPD) Fragen auf.







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