Vom Jungborn ins Denkmalz: Der Sobernheimer Sternekoch Philipp Helzle geht neue Wege. Gemeinsam mit seiner Frau will er das Restaurant in der Disibodenberger Kapelle übernehmen und ab Oktober unter neuem Namen sein erstes eigenes Restaurant führen.

Der Bad Sobernheimer Sternekoch Philipp Helzle schlägt neue Wege ein, will aber dem Naheland treu bleiben. Er verlässt mit seiner Frau Petra das Hotel Bollants am Park. Beide wollen ab Oktober im Denkmalz in der Disibodenberger Kapelle in Bad Sobernheim ihr erstes eigenes Restaurant eröffnen und sich damit einen Traum erfüllen, kündigen sie in den sozialen Medien an. Das Sternerestaurant Jungborn im Bollants ist bereits seit vergangenem Sonntag geschlossen, das Restaurant Hermannshof, für das er mit seiner Crew bislang ebenfalls verantwortlich ist, hat jedoch weiterhin geöffnet.

Startschuss für nächstes Abenteuer

Derzeit ist das Ehepaar Helzle in Urlaub und nicht erreichbar. Allerdings schildern sie ihre Freude auf den neuen Lebensabschnitt bereits auf Instagram. Der Vertrag mit Denkmalz-Besitzer Bruno Schneider sei „der Startschuss für das nächste große Abenteuer.“ Am 1. Oktober sollen sich die Türen für „Cesar und Morian“ öffnen, wie sie ihr Gasthaus in der Kapelle nennen wollen.

„Wo einst Mönche beteten, Kaufleute verhandelten und Tabakblätter reiften, servieren wir bald ehrliche Küche mit Rückgrat. Deutsch, aber alles andere als angestaubt. Rustikal, aber mit einer Prise Sternenstaub“, schreibt Helzle, der sich in den vergangenen sechs Jahren regelmäßig einen Michelin-Stern erkocht hatte.

„Es tut uns wahnsinnig leid, ihn nach zwölf Jahren zu verlieren.“

Hoteldirektorin Britta Krug

Bollants-Direktorin Britta Krug sieht den Weggang des Starkochs mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Es tut uns wahnsinnig leid, ihn nach zwölf Jahren zu verlieren“, sagt sie. Es sei aber eine verständliche Entscheidung, dass er nun ein eigenes Restaurant führen will. „Wir gehen im Guten auseinander“, betont sie. Das Bollants habe sich wahnsinnig gefreut, ihn all die Jahre zu haben und den Stern zu haben. Aber nun sei es für alle Seiten an der Zeit, sich neu zu orientieren.

Bis September noch im Bollants

Helzle habe seine Pläne frühzeitig kommuniziert, so Krug, und das Bollants könne voraussichtlich bereits in Kürze bekannt geben, wer künftig dort die Position als Küchendirektor übernehmen wird. Noch haben Helzles das Hotel aber nicht ganz verlassen. Sie kommen laut Krug nach dem Urlaub zunächst bis Ende September dorthin zurück. Wer also noch einmal im Hermannshof bei ihm speisen möchte, kann das noch den Sommer über tun.

Bruno Schneider, der vor einigen Jahren aus der einst verfallenen Kapelle in Sobernheims Stadtmitte das Denkmalz-Restaurant mit Craftbierbrauerei gemacht hat, ist froh über die neue Weichenstellung: „I’m so happy, Mein Freund Philipp und sein Team werden ab Oktober eure Gastgeber sein“, verkündet er online.