Sobernheimer Stadtratsfraktionen hoffen auf gute Lösung

Wie geht es weiter in der Stadt Bad Sobernheim? Der Stadtrat hat kein Vertrauen mehr zu Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg. Doch dieser will im Amt bleiben. Eine schwierige Situation, deren Lösung nicht leicht zu finden ist.
Der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) ist seiner drei Beigeordneten von SPD, CDU und Grünen verlustig gegangen, und alle vier Stadtratsfraktionen haben anschließend einmütig seinen Rücktritt gefordert. Die jüngste Stadtratssitzung wird angesichts dieser Eskalation sicherlich in die kommunalpolitischen Annalen Sobernheims eingehen.